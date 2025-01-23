Турагентство угодило в скандальную историю: 53 несостоявшихся туриста, ущерб 40 млн

Одно из туристических агентств в Костанае оказалось в центре внимания полицейских, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, массовые жалобы от клиентов посыпались на компанию, которая занималась бронированием туров за рубеж.

"На данный момент в полицию поступило 53 заявления от пострадавших, которые заплатили за туры, но не получили обещанных услуг. Люди бронировали поездки в Египет, Турцию, Таиланд, Вьетнам и Китай, оплачивая полностью или частично стоимость туров. Однако, несмотря на оплату, туры не были забронированы, а деньги не вернулись", – рассказали в полиции 23 января.

Клиенты бронировали туры и лично в офисе, и по телефону, оплачивая наличными и безналом. Но в день вылета они обнаруживали, что туры не были забронированы.

По предварительным расчетам, ущерб составил почти 40 миллионов тенге.

"Компания на обвинения ответила, что деньги не присваивались, а туры продавались по себестоимости, из-за чего и возникли проблемы. На данный момент полицейскими установлено отсутствие каких-либо документов, подтверждающих бронирование туров. По факту мошенничества с двумя и более пострадавшими проводится досудебное расследование", – отметили в ДП.

Подозреваемая – индивидуальный предприниматель – задержана. Следствие продолжается.

Полиция просит всех, кто пострадал по аналогичной схеме, обратиться в правоохранительные органы.

Между тем в Алматы 33 потенциальных паломника стали жертвами мошенника.