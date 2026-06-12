#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Десятки миллионов тенге собрало турагентство с казахстанцев за путевки и оставило их ни с чем

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 12:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Руководителя туристического агентства подозревают в крупном мошенничестве с турпутевками, сообщает Zakon.kz.

Информацией поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области. По предварительным данным, 37-летний руководитель агентства под предлогом организации туристических поездок и продажи туристических путевок собирал у людей деньги. Однако обязательства не исполнил. В результате потенциальные туристы лишились как оплаченных туров, так и своих денег.

"На сегодняшний день в полицию с заявлениями обратились более 70 потерпевших. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет более 32 миллионов тенге. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможное количество потерпевших", – сообщили в ДП.

Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

Полиция обратилась к гражданам, которые тоже могли пострадать от этого туристического агентства, с просьбой обратиться в отдел полиции №1 Управления полиции города Актобе по адресу: г. Актобе, 11-й микрорайон, 51 "А", либо сообщить по месту жительства в ближайший отдел полиции.

В мае 2026-го в Казахстане задержали мужчину, продававшего несуществующие льготные турпутевки в ОАЭ, Египет и Турцию. Ущерб казахстанцам составил 20 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
поездка в Египет
13:31, 07 сентября 2024
Алматинцы отдали почти три миллиона за путевки в Египет и остались дома
Экстрадировали из России мошенника
13:27, 26 апреля 2024
Казахстанец собрал с предпринимателей почти 500 млн тенге на продукты и скрылся за границей
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители
10:26, 09 января 2025
В Сербии задержали казахстанца, разыскиваемого за махинацию на 43 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
12:23, Сегодня
Чимаев и друг Макгрегора Дэнис предложили друг другу "уличный бой" перед турниром RAF
Экс-игрок сборной Беларуси Дмитрий Подстрелов продолжит карьеру в &quot;Алтае&quot;
11:54, Сегодня
Бывший игрок сборной Беларуси Дмитрий Подстрелов продолжит карьеру в "Алтае"
Алекс Перейра
11:20, Сегодня
Алекс Перейра получит огромный гонорар за чемпионский бой в Белом доме
Экс-наставник &quot;Турана&quot; Александр Поклонский возглавил &quot;Зимбру&quot;
10:51, Сегодня
Экс-наставник "Турана" Александр Поклонский возглавил "Зимбру"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: