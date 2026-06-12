Десятки миллионов тенге собрало турагентство с казахстанцев за путевки и оставило их ни с чем

Руководителя туристического агентства подозревают в крупном мошенничестве с турпутевками, сообщает Zakon.kz.

Информацией поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области. По предварительным данным, 37-летний руководитель агентства под предлогом организации туристических поездок и продажи туристических путевок собирал у людей деньги. Однако обязательства не исполнил. В результате потенциальные туристы лишились как оплаченных туров, так и своих денег.

"На сегодняшний день в полицию с заявлениями обратились более 70 потерпевших. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет более 32 миллионов тенге. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможное количество потерпевших", – сообщили в ДП.

Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

Полиция обратилась к гражданам, которые тоже могли пострадать от этого туристического агентства, с просьбой обратиться в отдел полиции №1 Управления полиции города Актобе по адресу: г. Актобе, 11-й микрорайон, 51 "А", либо сообщить по месту жительства в ближайший отдел полиции.

В мае 2026-го в Казахстане задержали мужчину, продававшего несуществующие льготные турпутевки в ОАЭ, Египет и Турцию. Ущерб казахстанцам составил 20 млн тенге.