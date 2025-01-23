Снижение уровня Каспийского моря: депутат назвал негативные последствия для экономики

Депутат сената Суиндик Алдашев на заседании палаты 23 января 2024 года рассказал, к чему может привести снижение уровня Каспийского моря, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что с 2017 года начал свою работу международный транскаспийский маршрут и на постоянной основе заработала служба мультимодальных перевозок по контейнерам, транзитным грузоперевозкам по направлениям Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция и Европа.

"В связи с изменением логистической цепочки данный коридор приобрел мировое значение как альтернатива "Северному коридору" через Россию и Беларусь. Однако на сегодняшний день на полноценное функционирование данного коридора негативно влияет снижение уровня Каспийского моря, которое произошло по определенным природным причинам. Только за период с июня 2023 года по декабрь 2024 года уровень моря снизился на 50 см. Следует отметить, что снижение уровня моря на 10 см в акватории порта Актау привело к снижению рентабельности грузоперевозок", – отметил сенатор.

Для решения проблемы, по его словам, была разработана и реализуется Дорожная карта на 2022-2027 годы по территории Казахстана, Азербайджана и Турции, направленная на ликвидацию основных узких коридоров.

"Согласно данной дорожной карте, для обеспечения безопасности мореплавания и создания необходимых навигационных глубин требуется проведение дноуглубительных работ в акватории и входных каналов морского порта города Актау. Проект дноуглубления морского дна в акватории порта Актау включен в комплексный план развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы. Сумма составляет 42 млрд тенге. Разработана проектно-сметная документация, положительное заключение экспертизы. Объем работ по проектно-сметной документации состоит из трех этапов. Первый этап стоимостью 20 млрд тенге должен начаться уже в 2025 году. Однако на сегодняшний день установлено, что на выполнение данных работ не предусмотрен источник средств, что в свою очередь оказывает влияние на несвоевременную реализацию данного проекта, а также на устойчивую реализацию транскаспийского международного транспортного маршрута в целом", – заявил парламентарий.

В этой связи он попросил премьер-министра Олжаса Бектенова содействовать выделению средств на реализацию первого этапа проекта углубления дна порта Актау, что позволит обеспечить стабильное функционирование транскаспийского маршрута, повысить конкурентоспособность нашей страны в сфере международных перевозок и укрепить транспортно-логистический потенциал Казахстана.

Уровень воды в Каспийском море практически непрерывно падает с 1996 года, а с 2006 года этот процесс ускорился. По прогнозам различных исследователей, к 2100 году уровень может упасть на 9-18 м. С чем это связано, можно прочитать здесь.