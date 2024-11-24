Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почему Каспий мелеет – исследование

Паромы, морской порт, морские перевозки, Каспийское море, транспортировка грузов, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 03:59 Фото: primeminister.kz
Уровень воды в Каспийском море, которое находится ниже уровня моря, практически непрерывно падает с 1996 года, а с 2006 года этот процесс ускорился. По прогнозам различных исследований, к 2100 году он может упасть на 9–18 м, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, уровень воды в Каспие, который находится ниже уровня моря, всегда колебался, поскольку тектонические сдвиги изменяют форму бассейна.

Однако с 1996 года они падают практически непрерывно, а с 2006 года еще быстрее.

Рыболовство там исчезает, сельское хозяйство страдает из-за все более соленой воды, а каспийский тюлень находится на грани исчезновения.

По прогнозам различных исследований, к 2100 году уровень воды в Каспийском море может упасть на 9–18 метров.

"Это больше, чем экологический кризис. Это человеческий кризис", – предупредила руководитель Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен на мероприятии, посвященном защите моря, во время КС-29 в столице Баку.

До недавнего времени ученые не знали наверняка, почему вода отступает так быстро. Теперь они обнаружили следы изменения климата.

Более высокая температура воздуха и ветры приводят к тому, что с поверхности моря уходит больше воды. Теплый воздух также приводит к высыханию некоторых основных рек, питающих Каспий.

Ранее стало известно, что ущерб от массовой гибели тюленей на Каспии может составлять 1,5 млрд тенге.

Читайте также

Астрономы раскрыли природу гигантского облака сверхгорячего газа вокруг Млечного Пути
Астрономы раскрыли природу гигантского облака сверхгорячего газа вокруг Млечного Пути
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Столкновение галактик: ученый рассказал о природе ударной волны по Земле
Столкновение галактик: ученый рассказал подробности
Аксинья Титова
Каспий 2024 год Ученые Каспийское море Вода Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
гороскоп, астрономия,
Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые станут успешнее до конца 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: