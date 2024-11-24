Почему Каспий мелеет – исследование

Уровень воды в Каспийском море, которое находится ниже уровня моря, практически непрерывно падает с 1996 года, а с 2006 года этот процесс ускорился. По прогнозам различных исследований, к 2100 году он может упасть на 9–18 м, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, уровень воды в Каспие, который находится ниже уровня моря, всегда колебался, поскольку тектонические сдвиги изменяют форму бассейна.

Однако с 1996 года они падают практически непрерывно, а с 2006 года еще быстрее.

Рыболовство там исчезает, сельское хозяйство страдает из-за все более соленой воды, а каспийский тюлень находится на грани исчезновения.

По прогнозам различных исследований, к 2100 году уровень воды в Каспийском море может упасть на 9–18 метров.

"Это больше, чем экологический кризис. Это человеческий кризис", – предупредила руководитель Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен на мероприятии, посвященном защите моря, во время КС-29 в столице Баку.

До недавнего времени ученые не знали наверняка, почему вода отступает так быстро. Теперь они обнаружили следы изменения климата.

Более высокая температура воздуха и ветры приводят к тому, что с поверхности моря уходит больше воды. Теплый воздух также приводит к высыханию некоторых основных рек, питающих Каспий.

Ранее стало известно, что ущерб от массовой гибели тюленей на Каспии может составлять 1,5 млрд тенге.

