Футбольного менеджера в Павлодаре приговорили к пожизненному заключению за педофилию

В Павлодаре молодого мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней и склонении к потреблению наркотических средств/психотропных веществ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Суд над ним проходил в закрытом режиме, но резолютивную часть приговора огласили в присутствии СМИ.

"Признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 121 и пунктами 1, 2 части 3 статьи 299 Уголовного кодекса РК. Назначить наказание в виде лишения свободы пожизненно", – сказал судья СМУС Павлодарской области Кудабай Султанов.

Осужденный по решению суда должен будет выплатить семье пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 3 млн тенге.

"Доказано, что применялись насильственные действия сексуального характера, хотя защита настаивала на развратных действиях", – пояснил суд.

Как сообщал Zakon.kz, осенью 2024 года молодого человека задержали в Павлодаре. 1 сентября он привел девочку 2013 года, которую мама записала в детскую футбольную секцию, в одну из городских гостиниц. Администратору представил сестренкой. А в номере он заставлял гладить свои половые органы и трогал ее, закрывал ей рот рукой. Запрокинув ребенку голову, через трубочку засыпал ей в нос психотропное вещество. А после привез девочку во двор по адресу проживания.

В суде разъяснили, что подсудимый признал вину и сам рассказал, что все действия совершал в наркотическом опьянении и ничего не помнил. Смягчающим обстоятельством стали положительная характеристика личности и наличие у футбольного менеджера маленького ребенка, а отягчающим – состояние опьянения. Альтернативы наказания за данное преступление не предусмотрено.

К слову, выслушав приговор, мужчина расплакался. За ним остается право подать апелляцию.