В Павлодаре вынесли приговор несовершеннолетнему, от которого родила 12-летняя девочка

В СМУС Павлодарской области 26 марта завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 17-летнего парня, обвиненного по двум статьям Уголовного кодекса: "Изнасилование малолетней", "Насильственные действия сексуального характера", передает корреспондент Zakon. kz.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Суд учел, что подсудимый является несовершеннолетним и инвалидом II группы.

В 2024 году 12-летняя жительница Павлодарской области родила дочку в перинатальном центре. Выяснилось, что она и отец ребенка – выходцы из Монголии, вместе с семьями проживающие в одном из сел Щербактинского района. В отношении юноши было начато досудебное расследование.

Как сообщал ранее Zakon.kz, семья девочки была выявлена группой оперативного реагирования акимата Галкинского сельского округа как многодетная и малообеспеченная, ей назначили адресную соцпомощь.

После случившегося семью девочки перевезли в другой населенный пункт. Местный акимат предоставил им частный арендный дом. А его обустройство взяли на себя бизнесмены-меценаты, выходцы из Монголии.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева отметила, что считает приговор справедливым. По ее словам, юная мама и ее дочь чувствуют себя хорошо.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.