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Законодательство РК

Педофила приговорили к 20 годам в Павлодаре

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 18:34 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный уголовный суд (СМУС) Павлодарской области 4 декабря рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

В связи с характером дела судебное заседание проходило в закрытом режиме. Суд признал мужчину виновным на основании показаний потерпевшей, свидетелей, заключений экспертов и других доказательств, представленных в ходе процесса.

Обвинение просило назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона поддержала государственное обвинение, настаивая также на удовлетворении гражданского иска.

Подсудимый не признал вину по обвинению в изнасиловании (ст. 120 ч. 3-1 п. 1 УК РК), но частично признал по обвинению в насильственных действиях сексуального характера (ст. 121 ч. 3-1 п. 1 УК РК).

Суд, учитывая рецидив преступлений, алкогольное опьянение подсудимого во время их совершения, а также факт, что ранее он уже был судим, назначил ему окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать педагогические должности и работать с несовершеннолетними.

Также в пользу потерпевшей суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 7 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом приговоре. 26 августа 2024 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины по факту изнасилования девочки. Его также приговорили к 20-ти годам лишения свободы. 

Диана Абдуллаева
Павлодар 2024 год Преступления против несовершеннолетних Приговоры Уголовный кодекс РК
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