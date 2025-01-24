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Общество

Жительницу Астаны семь лет истязал бывший муж

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 06:59 Фото: pexels
C 15 июня 2024 года ужесточена ответственность за совершение ряда правонарушений в семейно-бытовой сфере, напоминает прокуратура Астаны, сообщает Zakon.kz.

Теперь за истязание (ст. 110 УК) предусмотрено реальное лишение свободы, а умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 108-1 УК) и побои (ст. 109-1 УК) влекут уголовную ответственность.

По таким делам за прошлый год вынесены приговоры в отношении 85 семейных дебоширов.

К примеру, мужчина осужден к одному году лишения свободы за то, что на протяжении семи лет истязал бывшую супругу, причиняя ей физические и психические страдания.

Ранее в Алматы задержали блогеров за вымогательство.

Аксинья Титова
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