Жительницу Астаны семь лет истязал бывший муж

C 15 июня 2024 года ужесточена ответственность за совершение ряда правонарушений в семейно-бытовой сфере, напоминает прокуратура Астаны, сообщает Zakon.kz.

Теперь за истязание (ст. 110 УК) предусмотрено реальное лишение свободы, а умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 108-1 УК) и побои (ст. 109-1 УК) влекут уголовную ответственность.

По таким делам за прошлый год вынесены приговоры в отношении 85 семейных дебоширов.

К примеру, мужчина осужден к одному году лишения свободы за то, что на протяжении семи лет истязал бывшую супругу, причиняя ей физические и психические страдания.

Ранее в Алматы задержали блогеров за вымогательство.

