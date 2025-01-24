Шесть семей в Шымкенте отметили новоселье благодаря программе реновации

В Шымкенте продолжается реализация программы реновации жилья, инициированной президентом Казахстана. Сегодня шесть семей переехали в современные квартиры жилого комплекса Green City. Ключи от нового жилья им вручил аким города Габит Сыздыкбеков.

"Этот проект – не только обновление района, но и новый уровень жизни для наших граждан. Мы хотим, чтобы каждый житель города жил в комфортных, безопасных и современных условиях," – отметил аким, поздравляя новоселов.

Фото: акимат города Шымкент

Программа реновации стартовала в прошлом году с модернизации района "Зеленая балка". Этот район, история которого началась в 1915 году, долгое время оставался зоной самовольной застройки. Дома с крышами, покрытыми землей, весной превращались в "зеленые овраги", что и дало району его название.

Фото: акимат города Шымкент

Сегодня "Зеленая балка" превращается в современный жилой район с благоустроенной территорией, новой инфраструктурой, школами, детскими садами и другими социальными объектами. Жители получают квартиры, полностью соответствующие по площади и количеству комнат их прежнему жилью.

Фото: акимат города Шымкент

Всего за год реализации программы реновации 14 семей улучшили свои жилищные условия. Впереди – новые этапы модернизации, которые сделают Шымкент еще более комфортным и удобным для жизни.