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Общество

Аким Шымкента вручил ключи новоселам в рамках модернизации района "Зеленая балка"

Аким Шымкента вручил ключи, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 10:00 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
В Шымкенте продолжается поэтапная реализация Концепции модернизации района "Зеленая балка". В преддверии Дня Конституции Республики Казахстан аким города Габит Сыздыкбеков вручил ключи от новых квартир восьми семьям, ранее проживавшим на улице Нұрлыбаева, 3.

Новое жилье соответствует по количеству комнат ранее занимаемым квартирам, имеет чистовую отделку и полностью готово к заселению. Для новоселов это долгожданный шаг к улучшению жилищных условий и качества жизни.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Поздравляя семьи с новосельем, аким города пожелал им благополучия, тепла и уюта в новых домах. Он подчеркнул, что такие проекты – важный элемент устойчивого развития Шымкента и повышения качества городской среды.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Стоит отметить, что Концепция модернизации района "Зеленая балка" охватывает не только программу переселения граждан в новое жилье, но и предусматривает комплексное благоустройство территории. Основная цель – формирование современной, комфортной и безопасной среды для жизни горожан.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

С начала реализации проекта в новые квартиры уже переехали 66 семей. Это подтверждает эффективность предпринимаемых шагов и положительное влияние программы на жизнь горожан.


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Айсулу Омарова
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