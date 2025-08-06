Аким Шымкента вручил ключи новоселам в рамках модернизации района "Зеленая балка"
Новое жилье соответствует по количеству комнат ранее занимаемым квартирам, имеет чистовую отделку и полностью готово к заселению. Для новоселов это долгожданный шаг к улучшению жилищных условий и качества жизни.
Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Поздравляя семьи с новосельем, аким города пожелал им благополучия, тепла и уюта в новых домах. Он подчеркнул, что такие проекты – важный элемент устойчивого развития Шымкента и повышения качества городской среды.
Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Стоит отметить, что Концепция модернизации района "Зеленая балка" охватывает не только программу переселения граждан в новое жилье, но и предусматривает комплексное благоустройство территории. Основная цель – формирование современной, комфортной и безопасной среды для жизни горожан.
Фото: пресс-служба акима города Шымкент
С начала реализации проекта в новые квартиры уже переехали 66 семей. Это подтверждает эффективность предпринимаемых шагов и положительное влияние программы на жизнь горожан.