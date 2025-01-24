Износ коммунальных объектов Казахстана: в правительстве определились с моделью финансирования

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асан Дарбаев на пресс-конференции в правительстве 24 января 2025 года рассказал, за счет каких средств будут модернизировать объекты энергетического и коммунального секторов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что по модели финансирования предполагается рыночно-бюджетное взаимное финансирование, а также займы международных финансовых организаций.

"Все займы будут определены в национальной валюте. В основном будут применяться рыночные займы, где ставка кредитования составит от 15 до 20%, при этом порядка половины из которых будет подлежать субсидированию. Срок займа составляет от 10 до 20 лет с обязательным предоставлением каникулярного периода. В отдельных случаях будет применяться механизм льготного бюджетного кредитования", – пояснил Асан Дарбаев.

В свою очередь заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что в течение ближайших пяти лет будет построено порядка 7300 мегаватт электрической мощности в стране и модернизирована часть действующих мощностей.

"На это более 6 трлн тенге, мы пока таргетируем 6,4 трлн тенге, что будет предусмотрена эта сумма. Механизм финансирования у Министерства энергетики есть, это рынок электрической мощности. Через рынок электрической мощности будут реализованы эти проекты. Финансирование мы подразумеваем, что будет на рыночных условиях. Здесь никакого субсидирования для генерации процентной ставки не предусмотрено. Предполагается софинансирование за счет средств акционеров, даже если они частные. Если частники не смогут или скажут, что они не в состоянии обеспечить софинансирование увеличения акционерного капитала, значит, придется размывать их долю, временно государству заходить туда, либо квазигоссектору заходить туда. Будем дальше это финансировать. И с обратным опционом потом на рынке опять частному сектору будем продавать более успешным менеджерам", – уточнил он.

Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов утвердили 13 января 2025 года. Его цель – модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры (сетей и объектов) в республике для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг населению и устойчивого развития экономики страны.