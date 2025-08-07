#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

Тарифы на ЖКХ будут расти ежегодно на 20-30%

Документы, госпошлина, государственная пошлина, госпошлины, государственные пошлины, тариф ЦОН, тарифы ЦОН, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 12:46 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев 7 августа 2025 года на брифинге в правительстве озвучил, что при реализации нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов будут повышаться тарифы на услуги ЖКХ, передает Zakon.kz.

 Что касается изменения тарифов, он отметил, что в рамках нацпроекта предусмотрены механизмы субсидирования.

"То есть заемные средства будут вкладываться в тариф – основной долг и процентная ставка по вознаграждению. Однако, чтобы снизить давление на тариф, субсидии из республиканского бюджета будут покрывать часть ставки вознаграждения. В частности, 10% вознаграждения будет включено в тариф, а все, что выше, – субсидироваться со стороны государства. Таким образом, мы нивелируем резкий рост тарифа", – озвучил спикер. 

По его словам, в планах на следующий год предусмотрен рост тарифов в пределах 20-30%. Он также подтвердил, что в среднем ежегодное повышение будет происходить в этих же пределах.

"В приоритетном порядке мы включаем инвестиции в рамках реализации нацпроекта. Источниками инвестиций определены механизмы прямого кредитования – через банки второго уровня, через "Байтерек" и БРК. Также ведутся переговоры с международными финансовыми институтами и по бюджетным кредитам", – сказал Косымбаев. 

Ранее стало известно, кому будут компенсировать повышение коммунальных услуг в Казахстане. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
