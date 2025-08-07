Тарифы на ЖКХ будут расти ежегодно на 20-30%

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев 7 августа 2025 года на брифинге в правительстве озвучил, что при реализации нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов будут повышаться тарифы на услуги ЖКХ, передает Zakon.kz.

Что касается изменения тарифов, он отметил, что в рамках нацпроекта предусмотрены механизмы субсидирования.



"То есть заемные средства будут вкладываться в тариф – основной долг и процентная ставка по вознаграждению. Однако, чтобы снизить давление на тариф, субсидии из республиканского бюджета будут покрывать часть ставки вознаграждения. В частности, 10% вознаграждения будет включено в тариф, а все, что выше, – субсидироваться со стороны государства. Таким образом, мы нивелируем резкий рост тарифа", – озвучил спикер.

По его словам, в планах на следующий год предусмотрен рост тарифов в пределах 20-30%. Он также подтвердил, что в среднем ежегодное повышение будет происходить в этих же пределах.



"В приоритетном порядке мы включаем инвестиции в рамках реализации нацпроекта. Источниками инвестиций определены механизмы прямого кредитования – через банки второго уровня, через "Байтерек" и БРК. Также ведутся переговоры с международными финансовыми институтами и по бюджетным кредитам", – сказал Косымбаев.

