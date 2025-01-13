В Казахстане утвердили национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов

Постановлением правительства Казахстана от 25 декабря 2024 года утвержден Национальный проект" "Модернизация энергетического и коммунального секторов", сообщает Zakon.kz.

Сроки реализации проекта: 2025-2029 годы.

Его цель – модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры (сетей и объектов) в республике для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг населению и устойчивого развития экономики страны.

В частности, планируется модернизация и обновление существующих активов энергетического и коммунального секторов, в том числе:

не менее 200 субъектов естественных монополий;

не менее 30 теплоэлектроцентралей.

Ожидаемый социальный эффект от реализации проекта – снижение уровня аварий на 20%, снижение уровня износа энергетических и коммунальных активов в среднем по стране до 40%.

Объем финансирования для реализации национального проекта

Всего предусмотрены инвестиции 13588 млрд тенге, в том числе:

энергетический сектор – 6208 млрд тенге;

коммунальный сектор – 6778 млрд тенге;

автоматизация и приборизация – 602 млрд тенге.

Всего субсидии на 2025-2029 годы составят 1480 млрд тенге, в дальнейшем разница процентной ставки вознаграждения свыше 10% субсидируется в зависимости от срока займа.

В документе указывается, что коммунальная и энергетическая инфраструктура страны сталкивается с серьезными вызовами, связанными с высоким уровнем износа сетей и технологически устаревшим оборудованием, что приводит к неэффективному использованию ресурсов и негативно отражается на качестве жизни населения и устойчивости экономики.

"Для решения данных проблем необходим комплексный подход, включающий модернизацию и замену устаревших сетей, привлечение инвестиций в обновление инфраструктуры, внедрение современных цифровых и энергоэффективных технологий для оптимизации управления ресурсами, что будет способствовать улучшению общей ситуации в стране и обеспечит ее устойчивое развитие", – говорится в проекте.

К примеру, в рамках национального проекта предусмотрены меры, направленные на замену и реконструкцию 1622 километров изношенных сетей теплоснабжения, а также на строительство новых сетей теплоснабжения для подключения энергетических объектов, которые, помимо выработки электрической энергии, также производят тепловую энергию.

Как считают разработчики документа, эти мероприятия позволят значительно снизить уровень износа тепловых сетей, улучшить качество предоставляемых услуг, снизить потери тепла при транспортировке и расширяет охват теплоснабжения по стране.

Реализация проекта также предусматривает внедрение современных технологий для повышения эффективности системы, таких как системы автоматического мониторинга и управления, а также использование новых материалов для прокладки трубопроводов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию.

Кроме того, для обеспечения устойчивости и безопасности энергоснабжения планируется провести масштабную модернизацию энергетической инфраструктуры, которая включает замену изношенных элементов на более современные, повышение пропускной способности сетей и перевод потребителей на более высокие уровни напряжения.

Модернизация будет включать в себя обновление электростанций, повышение эффективности работы существующих мощностей, а также перевод части сетей на воздушные линии электропередачи напряжением 10 киловольт. Как отмечается в документе, это позволит уменьшить потери электроэнергии и улучшить надежность.

Для решения проблем с водоснабжением в Казахстане предусмотрена масштабная модернизация водопроводных сетей и объектов водоснабжения. В рамках национального проекта предлагаются замена старых и изношенных водопроводных труб, реконструкция водозаборных и очистных сооружений, а также строительство новых водоснабжающих объектов в сельской местности и удаленных регионах.

Модернизация водоснабжения будет включать внедрение современных технологий очистки воды, автоматизацию процессов управления водоснабжением, а также использование инновационных материалов для строительства водопроводных сетей, что позволит значительно снизить утечки и повысить эффективность эксплуатации.

Также предполагается улучшение системы мониторинга качества воды, что позволит оперативно реагировать на изменения и предотвращать экологические и санитарные риски.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.