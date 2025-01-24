#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
522.42
543.89
5.28
Общество

Казахстанцам повторно обещают "вернуть" деньги, украденные мошенниками

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 14:54 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют новое фейковое заявление. Его автор утверждает, что в Казахстане якобы создана специальная служба для возврата средств, похищенных лжеброкерами. Специалисты рассказали Zakon.kz, почему не стоит верить этому сообщению.

Как сказано в публикации Stopfake.kz, в этой рекламе есть несколько явных признаков подделки.

Первое. Фальшивое утверждение, что служба создана по указу правительства. В тексте упоминаются такие организации, как киберпол и ОДКБ, что создает иллюзию официальности. Мошенники знают, что люди доверяют известным структурам и государственным учреждениям.

Проверить это несложно: на сайте правительства Казахстана такой новости нет.

Второе. Использование фото известного лица. В рекламе используется снимок генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, взятый из новостной статьи за март 2024 года.

Фото: Stopfake.kz

Это фото не имеет отношения к фальшивой службе.

Третье. Фишинговая ссылка. На сайте мошенников находится кнопка "Связаться с нами", ведущая на портал, зарегистрированный в доменной зоне .uno. Этот домен изначально был ориентирован на итало- и испаноговорящих пользователей, сейчас он открыт для всех желающих.

За Казахстаном закреплена доменная зона .kz. Все государственные организации используют только это имя.

"Важно! Не передавайте свои данные на неизвестных сайтах. Мошенники могут использовать вашу информацию в корыстных целях", – предупреждают аналитики.

Примечательно, что подобные фейки уже запускались в Казнете. К примеру, в 2024 году распространялось ложное сообщение от имени президента Казахстана, в котором обещали вернуть деньги пострадавшим от лжеброкеров.

Казахстанцев не первый раз призывают быть бдительными и внимательными. Так, в крупных городах, таких как Астана и Алматы, активизировались аферисты, которые используют хитрую схему для обмана водителей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Предварительные условия новой жилищной программы для технарей озвучили власти Казахстана
Общество
15:38, Сегодня
Предварительные условия новой жилищной программы для технарей озвучили власти Казахстана
Убийство срочника в Мангистау: подсудимый выступил с последним словом
Общество
15:32, Сегодня
Убийство срочника в Мангистау: подсудимый выступил с последним словом
Казахстанские села проверят на перспективность
Общество
15:24, Сегодня
Казахстанские села проверят на перспективность
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: