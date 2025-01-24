Казахстанцам повторно обещают "вернуть" деньги, украденные мошенниками

В Казнете распространяют новое фейковое заявление. Его автор утверждает, что в Казахстане якобы создана специальная служба для возврата средств, похищенных лжеброкерами. Специалисты рассказали Zakon.kz, почему не стоит верить этому сообщению.

Как сказано в публикации Stopfake.kz, в этой рекламе есть несколько явных признаков подделки.

Первое. Фальшивое утверждение, что служба создана по указу правительства. В тексте упоминаются такие организации, как киберпол и ОДКБ, что создает иллюзию официальности. Мошенники знают, что люди доверяют известным структурам и государственным учреждениям.

Проверить это несложно: на сайте правительства Казахстана такой новости нет.

Второе. Использование фото известного лица. В рекламе используется снимок генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, взятый из новостной статьи за март 2024 года.

Фото: Stopfake.kz

Это фото не имеет отношения к фальшивой службе.

Третье. Фишинговая ссылка. На сайте мошенников находится кнопка "Связаться с нами", ведущая на портал, зарегистрированный в доменной зоне .uno. Этот домен изначально был ориентирован на итало- и испаноговорящих пользователей, сейчас он открыт для всех желающих.

За Казахстаном закреплена доменная зона .kz. Все государственные организации используют только это имя.

"Важно! Не передавайте свои данные на неизвестных сайтах. Мошенники могут использовать вашу информацию в корыстных целях", – предупреждают аналитики.

Примечательно, что подобные фейки уже запускались в Казнете. К примеру, в 2024 году распространялось ложное сообщение от имени президента Казахстана, в котором обещали вернуть деньги пострадавшим от лжеброкеров.

Казахстанцев не первый раз призывают быть бдительными и внимательными. Так, в крупных городах, таких как Астана и Алматы, активизировались аферисты, которые используют хитрую схему для обмана водителей.