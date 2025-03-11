Обманутым казахстанцам "вернут" деньги за 72 часа

В Казнете аферисты снова распространяют рекламу с обещаниями. Якобы лжеброкеры и криптомошенники понесут наказание, а пострадавшие получат обратно свои деньги: на возврат средств нужно всего 72 часа, сообщает Zakon.kz.

Но на этот раз киберпреступники используют изображение председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, пытаясь придать своей афере видимость официальности.

На самом деле это обман.

Фото: Stopfake.kz

Так, как отмечают аналитики портала Stopfake.kz, злоумышленники работают по старой схеме.

Они обещают поддержку государственных организаций – в данной рекламе акцент делается на Комитет национальной безопасности – и используют фото известных казахстанцев.

Внимание к объявлению аферисты привлекают с помощью фото Алихана Смаилова. Но на официальном сайте этой госорганизации нет информации о запуске какой-либо программы по возврату средств, похищенных лжеброкерами.

"В рекламе мошенники предлагают подать заявку и ожидать звонка от якобы специалиста. Не стоит оставлять свои данные на сомнительных сайтах – вы рискуете передать аферистам личную информацию, которую они могут использовать в своих корыстных целях", – уточнили специалисты.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане в последнее время участились случаи мошенничества с участием лжесотрудников органов юстиции. Так, мошенники звонят потенциальным жертвам и представляются государственными или частными судебными исполнителями.