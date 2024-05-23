Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
В Казнете распространяют видео, на котором президент обещает вернуть денежные средства гражданам, пострадавшим от мошеннических схем. Якобы специально для этого он совместно с Министерством внутренних дел создал компанию "Қазақстан халқына".
Специалисты Stopfake.kz проверили ролик с помощью онлайн-детектора дипфейков.
Как оказалось, видео было сгенерировано нейросетью. Аферисты сделали рекламу с помощью фальшивой озвучки и реального выступления главы государства. За видеооснову взято обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана 7 января 2022 года.
Также сказано, что фонд "Қазақстан халқына" президент поручил создать 11 января 2022 года. Но создан он не для борьбы с мошенниками и не для возврата средств. Он должен решать проблемы в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.
Кроме того, на официальном сайте президента нет ни одной новости о программе, с помощью которой казахстанцы могут вернуть потерянные деньги.
"Злоумышленники выпустили рекламу с фишинговым сайтом с одной целью – выманить денежные средства у доверчивых казахстанцев. Не стоит переходить по сомнительной ссылке и оставлять свои личные данные, вы можете потерять денежные средства", – подчеркивают эксперты.
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В конце 2023 года в Казнете распространяли сообщение с текстом, что казахстанцам выплатят деньги. Кроме того, к посту была прикреплена фотография Касым-Жомарта Токаева. Автор убеждал, что каждый казахстанец получит на карту выплату от 150 тыс. тенге.
В апреле 2024 года появился еще один фейк. Тогда в объявлениях также рассказывали о программе по возврату средств обманутым, которую будто бы поручил создать президент Казахстана.