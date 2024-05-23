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Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам

Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 14:31 Фото: akorda.kz
Мошенники не в первый раз используют имя президента Касым-Жомарта Токаева в своих целях. На этот раз аферисты сделали рекламу с помощью фальшивой озвучки и реального выступления главы государства, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяют видео, на котором президент обещает вернуть денежные средства гражданам, пострадавшим от мошеннических схем. Якобы специально для этого он совместно с Министерством внутренних дел создал компанию "Қазақстан халқына".

Специалисты Stopfake.kz проверили ролик с помощью онлайн-детектора дипфейков.

Как оказалось, видео было сгенерировано нейросетью. Аферисты сделали рекламу с помощью фальшивой озвучки и реального выступления главы государства. За видеооснову взято обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана 7 января 2022 года.

Также сказано, что фонд "Қазақстан халқына" президент поручил создать 11 января 2022 года. Но создан он не для борьбы с мошенниками и не для возврата средств. Он должен решать проблемы в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

Кроме того, на официальном сайте президента нет ни одной новости о программе, с помощью которой казахстанцы могут вернуть потерянные деньги.

"Злоумышленники выпустили рекламу с фишинговым сайтом с одной целью – выманить денежные средства у доверчивых казахстанцев. Не стоит переходить по сомнительной ссылке и оставлять свои личные данные, вы можете потерять денежные средства", – подчеркивают эксперты.

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В конце 2023 года в Казнете распространяли сообщение с текстом, что казахстанцам выплатят деньги. Кроме того, к посту была прикреплена фотография Касым-Жомарта Токаева. Автор убеждал, что каждый казахстанец получит на карту выплату от 150 тыс. тенге.

В апреле 2024 года появился еще один фейк. Тогда в объявлениях также рассказывали о программе по возврату средств обманутым, которую будто бы поручил создать президент Казахстана.

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