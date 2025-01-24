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Общество

Проблемы дефицита трудовых ресурсов спикер Сената обсудил с жителями СКО

Проблемы дефицита трудовых ресурсов, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 16:10 Фото: пресс-служба акима СКО
Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с общественностью Северо-Казахстанской области. Основная тема обсуждения в Год рабочих профессий – проблемы развития трудовых ресурсов.

Эксперты-участники круглого стола рассмотрели вопросы дефицита трудовых ресурсов, диспропорции в трудовой сфере, а также несбалансированную урбанизацию и демографический кризис.

Фото: пресс-служба акима СКО

Фото: пресс-служба акима СКО

"В интервью газете "Ана тілі" глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что обеспечение роста экономики – это наша ключевая задача. В этой связи важным является обеспечение баланса трудовых ресурсов между регионами. Есть регионы с избытком трудовых ресурсов, такие как Туркестанская, Жамбылская области, и регионы, где ощущается нехватка рабочей силы. Например, Северо-Казахстанская область. Это усугубляется трендом на естественную убыль населения – в Северо-Казахстанской области при низком уровне рождаемости наблюдается высокий уровень смертности. Это будет вызывать ряд проблем, связанных с замедлением экономического роста и снижением производственного потенциала. С учетом демографических тенденций, потребностей нашей экономики важно актуализировать программы внутренней миграции трудовых ресурсов, ротации кадров, обучения и трудоустройства молодежи. Целесообразно проанализировать прежний опыт, понять, почему эти программы были недостаточно эффективными, проработать необходимые механизмы", – подчеркнул председатель Палаты.
Фото: пресс-служба акима СКО

Фото: пресс-служба акима СКО

Айсулу Омарова
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