Действительно ли на Каспии близ Актау затонуло 70-метровое судно – проведено исследование морского дна
Фото: unsplash
В Мангистауской области сотрудники Управления туризма и Департамента по чрезвычайным ситуациям провели исследование по установлению координат предполагаемого затонувшего судна, сообщает Zakon.kz.
8 декабря 2024 года сообщалось, что силуэт загадочного судна разглядели в морских глубинах близ Актау по карте Google Maps. Его приблизительная длина – 70 метров, а ширина – около 15 метров.
Согласно информации, предположительные координаты судна – 43° северной широты и 51° восточной долготы, в 1,5 км от мыса Меловой.
"С помощью эхолота с глубинным сканером Y-150 спасатели провели исследование морского дна. В результате затонувших объектов обнаружено не было. Глубина обследованного района составила 9-10 метров".Пресс-служба ДЧС Мангистауской области
По итогам исследования, как подчеркнули в ведомстве, информация о предполагаемом затонувшем судне признана недостоверной.
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