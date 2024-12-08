Силуэт загадочного судна разглядели в морских глубинах близ Актау

Рыбаки в Мангистауской области рассказывают о затонувшем объекте, который находится в полутора километрах от мыса Меловой. Они утверждают, что его силуэт можно разглядеть на интерактивных картах, сообщает Zakon.kz.

На карте Google действительно видно очертание судна. Его приблизительная длина 70 метров, ширина около 15 метров.

Фото: lada.kz

Редакция Lada.kz обратилась в одну из логистических компаний, наблюдающих за передвижением своих транспортных средств, где подтвердили, что ранее этого объекта не наблюдалось. Специалисты предположили, что его стало видно из-за обмеления Каспия.

"Подобную информацию часто получаем от рыбаков. Кто-то увидел на карте Google силуэт судна, и информация ушла в народ. Мы не проводили поиск и осмотр данного места", – рассказал журналистам инструктор дайвинг-центра "Тайфун" Бахрамжан Новрузов.

Дайвер надеется исследовать это место в мае 2025 года.

Ранее ученые объяснили, почему уровень воды в Каспийском море практически непрерывно падает с 1996 года, а с 2006 года этот процесс ускорился.