Судно с сокровищами нашли у берегов Ирландии: оно затонуло 350 лет назад

У берегов Ирландии найдены обломки британского судна, затонувшего загадочным образом в 1787 году, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Express, корабль Recovery затонул по пути из Италии в Ирландию 350 лет назад. На борту было шесть человек, в том числе двое сыновей капитана. Никто из них не выжил. Судно перевозило дорогостоящие мраморные и бронзовые изделия, принадлежавшие ирландскому банкиру Джону Ла Тушу.

Спустя столетия обломки судна с сокровищами нашла экспедиция Эдмонда О’Бирна – специалиста по поиску затонувших судов. Он рассказал, что заметил руль Recovery с помощью гидролокатора. Команда дайверов смогла обнаружить рядом огромную балку и якорь. На судне сохранились артефакты прошлых эпох, в том числе медный чайник и чернильницы.

О’Бирн отметил, что обломки Recovery находятся на глубине 20 метров. Их еще будут изучать. Он предполагает, что многие сокровища, перевозимые на судне, могли неплохо сохраниться.

Специалист также подчеркнул, что будущие исследования помогут объяснить причину кораблекрушения. Пока О’Бирн думает, что судно могло случайно наткнуться на мелководье, потерять там руль и часть кормы, а затем "оказаться во власти моря".

Летом 2024 года дайверы обнаружили в глубинах Балтийского моря у берегов Швеции останки затонувшего корабля XIX века, набитые ящиками с нераспечатанным шампанским.