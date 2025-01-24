Полиция ЗКО предупредила о новом виде мошенничества

Полицейские Западно-Казахстанской области просят жителей быть бдительными и не сдавать в "аренду" свои банковские карты, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что в Telegram-каналах все чаще появляются объявления, где казахстанцев просят "сдать в аренду" их банковские карты. При этом подчеркивается, что у владельца карты не должно быть просрочек и арестов. Взамен они обещают ежедневную оплату от 20 до 30 тыс. тенге.

"Для тех, кто испытывает сложности с деньгами подобные объявления кажутся спасением, и они, не задумываясь, предоставляют свои карты и доступ ко всем своим счетам. Однако подобное необдуманное действие может повлечь за собой весьма серьезные проблемы. Ведь картой для обналичивания украденных денег будут пользоваться мошенники. В итоге всю ответственность будет нести владелец карты", – пишет издание.

Департамент полиции ЗКО предупреждает, что участие в таких схемах может привести к серьезным последствиям, включая потерю средств и оформления кредита на ваше имя.

"Мошенники часто маскируются под "надежные" компании или "знакомых", предлагая гражданам деньги за временное использование их банковской карты. Однако после того, как карта оказывается в руках злоумышленников, они могут снять деньги, провести незаконные операции или использовать карту для совершения преступлений". ДП Западно-Казахстанской области

Стражи порядка, чтобы не попасться на уловки мошенников, рекомендуют казахстанцам:

Не сдавайте свои карты в аренду. Даже если вам предлагают деньги за это, это может быть схемой мошенничества;

Не передавайте данные карты третьим лицам. Мошенники могут использовать любые данные карты для незаконных операций;

Будьте бдительны при общении с незнакомцами. Если кто-то предлагает вам аренду карты, это повод насторожиться.

С начала 2025 года киберполицейские заблокировали 532 подозрительных сайта, связанных с мошенническими схемами. Работа по выявлению и блокировке таких ресурсов продолжается, чтобы предотвратить дальнейшие финансовые потери граждан.

Если вы стали жертвой мошенников немедленно обратитесь в банк для блокировки карты и защиты от дальнейших несанкционированных операций. Сообщите о произошедшем в полицию по телефону "102".

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