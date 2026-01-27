МВД предупредило о новой схеме мошенничества под видом "Казахтелекома"

На сайте Министерства внутренних дел Казахстана появилась информация о том, что в Восточно-Казахстанской области зафиксирован рост случаев хищения денежных средств с использованием вредоносных мобильных приложений, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками "Казахтелекома". Они сообщают о якобы истекшем сроке действия договора на услуги связи или предлагают "эксклюзивные" скидки. После этого через мессенджер WhatsApp жертве направляют ссылку для "обновления данных" или "активации скидки".

При переходе по ссылке на устройство загружается вредоносный файл, который предоставляет мошенникам удаленный доступ к банковским приложениям и персональным данным пользователя.

Среди признаков заражения – сильный нагрев телефона, блокировка экрана и отсутствие реакции на команды. В подобных случаях полицейские рекомендуют немедленно выключить устройство, по возможности извлечь SIM-карту и аккумулятор, отключить доступ к интернету и срочно обратиться в банк для блокировки счетов и карт. Также необходимо сообщить о происшествии в полицию по номеру 102.

В департаменте напомнили, что представители операторов связи не рассылают ссылки для установки сторонних приложений через мессенджеры. Переход по подозрительным ссылкам и установка неизвестных файлов могут привести к утрате личных и финансовых данных. Соблюдение этих мер поможет защититься от мошенников.

Ранее сообщалось, что пожилая казахстанка стала жертвой интернет-аферистов и вернула свой миллион.

