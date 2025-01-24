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Общество

Мошенники выманили миллионы тенге у бизнесмена через подставной сайт

Тенге, деньги, денежные переводы, мобильные переводы, мошенничество, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 20:20 Фото: Zakon.kz
Житель Акмолинской области потерял более 11 миллионов тенге, став жертвой мошеннической схемы, связанной с псевдоинвестиционной платформой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте полиции области, 21 декабря 2024 года предприниматель из г. Косшы увидел рекламное объявление об инвестициях в Google и оставил заявку. Через некоторое время ему позвонил "менеджер" и направил ссылку на сайт ksp-invsts.com, который якобы предназначен для валютных операций. Мужчина проверил платформу с небольшим переводом и убедился в ее работоспособности, вложив 100 тысяч тенге.

На следующий день его связали с женщиной, представлявшейся "трейдером", которая предложила заключить более крупные сделки. В результате он перевел 1,6 миллиона тенге и вскоре увидел на своем аккаунте "прибыль" в размере 140 тысяч долларов.

Однако при попытке вывести средства служба поддержки потребовала дополнительные переводы: на "страхование", исправление "ошибок в последовательности операций", оплату "налогового кода" и "разблокировку" аккаунта. Мужчина неоднократно занимал деньги и выполнял требования мошенников, пока общая сумма его потерь не достигла 11 миллионов тенге. После этого доступ к его аккаунту был заблокирован.

23 января 2025 года пострадавший обратился в полицию.

Правоохранительные органы предупреждают граждан о рисках, связанных с инвестициями в неизвестные платформы. Для защиты от мошенников необходимо:

  • Проверять лицензии и документы компании.
  • Не переводить деньги по просьбе незнакомцев.Консультироваться с финансовыми экспертами перед вложениями.
  • Не доверять обещаниям о гарантированной высокой прибыли.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию и банк для попытки заблокировать переводы, предупредили в полиции. 

Ранее сообщалось, что мошенники стали действовать от имени фонда "Самрук-Казына". Аферисты, используя популярные среди казахстанцев Instagram и Facebook, распространяют рекламу о запуске бесплатного обучения по инвестированию. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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