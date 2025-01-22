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Общество

Мошенники воспользовались интересом к крупнейшему холдингу в Казахстане

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 13:45 Фото: pexels
Мошенники стали действовать от имени фонда "Самрук-Казына". Аферисты, используя популярные среди казахстанцев Instagram и Facebook, распространяют рекламу о запуске бесплатного обучения по инвестированию, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба АО "Самрук-Казына" поспешила сделать заявление, подчеркнув, что в социальных сетях участились случаи мошенничества.

Фото: sk.kz

Специалисты холдинга уточнили, что не имеют никакого отношения к рассылкам о бесплатном обучении:

"Злоумышленники якобы от аккаунтов фонда предлагают пройти бесплатное обучение по инвестированию, перейти на сайт и др. Эти действия не имеют никакого отношения к деятельности фонда. Просим быть внимательнее и ни под каким предлогом не передавать третьим лицам, кем бы они не представлялись, персональные данные, реквизиты карточных счетов и т. д."

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Ранее мы рассказывали, что по Казнету активно распространяют сообщения о том, что мошенники перебрались уже на трассы. Согласно рассылке, аферисты днем выманивают водителей из авто с помощью детских кресел на обочине, а ночью бросают яйца в лобовые стекла. Далее, как утверждает автор, после того как жертва выходит из машины, ее грабят, подвергают насилию и оставляют умирать.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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