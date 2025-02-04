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Общество

Пенсионерка набрала кредитов на 21 млн тенге после звонка "бывшего начальника"

Пенсионерка, мошенники, Костанай, кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 13:49 Фото: pixabay
В Костанае пенсионерка потеряла более 21 млн тенге, став жертвой мошеннической схемы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции Костанайской области 4 февраля, женщине позвонил руководитель организации, в которой она ранее работала, и сообщил о проводимой спецслужбой проверке. А позже ей позвонил другой человек, который представился сотрудником этой службы, и сообщил, что проводится операция по расследованию утечки информации из банка.

"Он заявил, что для содействия расследованию требуется предоставить финансовую помощь. Поддавшись на угрозы и убедительные заверения мошенников, женщина оформила кредиты в двух банках на сумму почти 21 млн тенге. Когда мошенники снова связались с ней и потребовали передать деньги через курьера, она сначала отказалась. Однако, услышав, что ее подозревают в финансировании террористической организации и может быть привлечена к уголовной ответственности, пенсионерка испугалась и передала деньги курьеру", – рассказали в ДП.

Сейчас полиция проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.

Департамент полиции Костанайской области напоминает гражданам о необходимости быть осторожными и не поддаваться на манипуляции мошенников.

Будьте бдительны и придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Сотрудники правоохранительных служб или других государственных органов никогда не требуют передачи денежных средств для участия в расследованиях. Если вам звонят с подобными просьбами – это мошенничество.

2. Проверяйте информацию. В случае сомнений всегда перезвоните по официальным номерам организаций, из которых вам якобы звонят. Не используйте контактные данные, которые вам предоставил мошенник.

3. Не поддавайтесь угрозам. Если мошенники начинают угрожать вам уголовной ответственностью или другими неприятными последствиями, не паникуйте и не поддавайтесь на их уловки. Пожалуйста, сразу сообщите о таких звонках в правоохранительные органы.

5. Будьте осторожны с личной информацией. Не разглашайте свои личные данные, информацию о банковских счетах, паролях или других конфиденциальных данных неизвестным людям.

"Помните, что мошенники могут использовать различные схемы и методы воздействия, чтобы манипулировать вашими эмоциями и заставить вас принять неверное решение. Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, немедленно сообщите об этом в полицию", – обратились в полиции.

Ранее в Павлодаре полиция возбудила уголовные дела в отношении банковских служащих из-за роста случаев телефонного мошенничества и оформления кредитов на пострадавших.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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