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Общество

Больше миллиона тенге отсудила актюбинка за донер с железкой

Больше одного миллиона тенге отсудила актюбинка с кафе за донер с железкой, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 21:37 Фото: pixabay
Жительница Акобе, которая подавилась донером из-за железки в нем и лишилась зуба, отсудила компенсацию у кафе, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что актюбинка подала в суд на кафе в центре города. В исковом заявлении она написала, что зашла в кафе с сыном, заказала чечевичный суп и донер. Однако подавилась донером, в котором был двухсантиметровый железный фрагмент. В итоге женщина повредила зуб.

"Она просила работников заведения пригласить директора кафе, но просьбу не выполнили. Официант сказал, что у них новый повар, а администратор за донер с начинкой предложила от заведения комплимент в виде пирожного. Естественно, такое отношение к себе клиентку не устроило, она расплатилась за еду и ушла домой", – пишет издание.

Позже у жительницы Актобе заболела десна. После обследования стоматолог принял решение удалить зуб. Стоматология оценила общую стоимость дальнейших услуг по установлению зубного импланта в 680 тыс. тенге. Эту сумму истец потребовала с хозяйки кафе, а также оценила свои моральные страдания в 600 тыс. тенге.

Суд установил, что действительно из-за инцидента в кафе истец лишилась зуба, испытала физическую и моральную боль, и вынес решение в ее пользу. Он обязал владелицу кафе заплатить клиентке 680 тыс. тенге за материальный ущерб и 400 тыс. за моральный вред.

Ранее сообщалось о другой истории. Около трех миллионов тенге отсудила педагог из-за незаконного увольнения в Мангистау.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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