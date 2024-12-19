Около трех миллионов тенге отсудила педагог из-за незаконного увольнения в Мангистау

Учительница казахского языка и литературы из Мангистау была уволена по обвинению в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Однако педагог оспорила это решение в суде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Lada со ссылкой на пресс-службу суда, жительница Мунайлинского района Мангистауской области с 2012 года проработала в одной из средних школ учителем казахского языка и литературы. Однако в 2024 году получила уведомление об увольнении с занимаемой должности из-за фальшивого диплома о высшем образовании. На отсутствие сведений о получении истцом соответствующего образования указал госархив на запрос управления образования. Свое увольнение она обжаловала в суде.

"Мунайлинский райсуд, рассмотрев дело, указал на выданный диплом установленного образца о том, что истец в 2009-2012 годах действительно обучалась в Шымкентском социально-педагогическом университете на заочном отделении. Запрос средней школы в госархив не содержал достаточных сведений, в связи с чем и была выдана ошибочная справка. Управление образования на обращение педагога о рассмотрении возникшего трудового спора в согласительной комиссии в нарушение требований действующего трудового законодательства не исполнило. Указанные обстоятельства и требования закона послужили основанием для удовлетворения иска. Обжалуемый приказ признан незаконным", – рассказали в пресс-службе суда.

Как уточняется, учительница восстановлена в прежней должности, с управления в пользу педагога взысканы более 2,8 млн тенге из расчета средней зарплаты за время вынужденного прогула.

Решение суда вступило в законную силу.

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