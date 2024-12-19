#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
524.02
545.19
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
524.02
545.19
5.09
События

Около трех миллионов тенге отсудила педагог из-за незаконного увольнения в Мангистау

приговор в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 22:01 Фото: Zakon.kz
Учительница казахского языка и литературы из Мангистау была уволена по обвинению в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Однако педагог оспорила это решение в суде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Lada со ссылкой на пресс-службу суда, жительница Мунайлинского района Мангистауской области с 2012 года проработала в одной из средних школ учителем казахского языка и литературы. Однако в 2024 году получила уведомление об увольнении с занимаемой должности из-за фальшивого диплома о высшем образовании. На отсутствие сведений о получении истцом соответствующего образования указал госархив на запрос управления образования. Свое увольнение она обжаловала в суде.

"Мунайлинский райсуд, рассмотрев дело, указал на выданный диплом установленного образца о том, что истец в 2009-2012 годах действительно обучалась в Шымкентском социально-педагогическом университете на заочном отделении. Запрос средней школы в госархив не содержал достаточных сведений, в связи с чем и была выдана ошибочная справка. Управление образования на обращение педагога о рассмотрении возникшего трудового спора в согласительной комиссии в нарушение требований действующего трудового законодательства не исполнило. Указанные обстоятельства и требования закона послужили основанием для удовлетворения иска. Обжалуемый приказ признан незаконным", – рассказали в пресс-службе суда.

Как уточняется, учительница восстановлена в прежней должности, с управления в пользу педагога взысканы более 2,8 млн тенге из расчета средней зарплаты за время вынужденного прогула.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее в Агентстве по противодействию коррупции 17 декабря 2024 года рассказали о том, на каком этапе находится расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области Бауржана Шайдуллина.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Снежные лавины спустили взрывами на популярной трассе в ВКО
События
21:19, Сегодня
Снежные лавины спустили взрывами на популярной трассе в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: