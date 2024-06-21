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В Астане мужчина отсудил у автосалона миллионы тенге за неисправный автомобиль

В Астане мужчина отсудил у автосалона миллионы тенге за неисправный автомобиль , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 21:26 Фото: Zakon.kz
Автолюбитель отсудил у автосалона стоимость автомобиля, который через три месяца перестал ездить, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 21 июня в Комитете по защите прав потребителей, в одном из салонов Астаны потребитель приобрел автомобиль за 15 млн тенге. Однако через три месяца машина остановилась, и автовладелец обратился по гарантии в сервисный центр, где была диагностирована неисправность коробки передач. 

"С жалобой на возврат или обмен товара автомобилист направил досудебную претензию субагенту – автосалону и производителю. Поскольку его попытки урегулировать проблему не увенчались успехом, потребителю пришлось обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Астане. В заявлении потребитель указал, что продавец отказал в устранении недостатков, обмене или возврате денег за некачественный автомобиль, оказании гарантийного обслуживания, нарушении сроков устранения неисправностей", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что после этого дело рассмотрели в суде, где ответчиком выступали сервисный центр, производитель и автосалон.

"Если в транспорте (технически сложный товар) выявлен существенный недостаток, то покупатель вправе потребовать замену на аналогичный товар или возврат уплаченной за него суммы", – говорится в сообщении. 

По информации Комитета, суд встал на сторону потребителя. Ему возвратили стоимость автомобиля, а также компенсировали моральный вред в размере 100 тыс. тенге. 

Ранее сообщалось о другом судебном процессе. Жительница Актобе подала в суд на поликлинику №2, к которой был прикреплен ее супруг-инвалид. У него было множество заболеваний и в апреле прошлого года он умер. 

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