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Общество

В Астане сняли ограничение на продажу картофеля

Овощи, магазин, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 00:05 Фото: freepik
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны 24 января сообщило, что ограничение на продажу картофеля сняли в столице, сообщает Zakon.kz.
"На сегодня ограничения по реализации картофеля отсутствуют, дефицита нет. Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что временные ограничения на продажу картофеля – не более 5 кг в одни руки – были введены администрациями сетей Small и Spar 22 января.

"Данная мера была предпринята ими самостоятельно в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей перепродажи (ограничения сняты). К примеру, во всех торговых сетях Small" и "Spar картофель реализовывается по 280 тенге за килограмм", – указывается в пресс-релизе.

При этом подчеркивается, что в Астане приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель. В рамках оборотного механизма управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города еженедельно проводится интервенция картофеля объемом более 200 тонн в неделю.

23 января акимат столицы сообщил, что в супермаркетах популярных торговых сетей Астаны ввели временные ограничения на продажу картофеля.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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