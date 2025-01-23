В Астане ввели ограничение на продажу картофеля
Примечательно, что в столичном управлении по инвестициям и развитию предпринимательства подчеркнули о принятии всех необходимых мер для обеспечения стабильных цен на картофель.
По словам специалистов, дефицита картофеля нет.
"Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются", – заявили в Управлении.
Однако:
"В целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома", в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля – не более 5 килограммов в одни руки".
Напомним, что в новом году жителей Казахстана неприятно удивили растущие цены на картофель.
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21 января 2025 года заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев рассказал, что на сегодняшний день средняя цена на картофель в Казахстане составляет около 320 тенге. По его словам, такой резкий рост цен на картофель связан с большим экспортом.