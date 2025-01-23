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Общество

В Астане ввели ограничение на продажу картофеля

Овощи, магазин, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 16:39 Фото: Zakon.kz
В супермаркетах популярных торговых сетей Астаны вводят временные ограничения на продажу картофеля. Теперь его выдают по 5 килограммов в одни руки. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы акимата Астаны.

Примечательно, что в столичном управлении по инвестициям и развитию предпринимательства подчеркнули о принятии всех необходимых мер для обеспечения стабильных цен на картофель.

По словам специалистов, дефицита картофеля нет.

"Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются", – заявили в Управлении.

Однако:

"В целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома", в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля – не более 5 килограммов в одни руки".

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Напомним, что в новом году жителей Казахстана неприятно удивили растущие цены на картофель.

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21 января 2025 года заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев рассказал, что на сегодняшний день средняя цена на картофель в Казахстане составляет около 320 тенге. По его словам, такой резкий рост цен на картофель связан с большим экспортом.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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