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Общество

1120 стихийных свалок обнаружили в Казахстане в 2024 году

свалки, мусор, мусорный полигон , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 10:40 Фото: МВД РК
С апреля 2024 года в Казахстане в рамках программы "Таза Қазақстан" обнаружили 1120 стихийных свалок, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД отметили, что в акции участвовали 7037 сотрудников полиции, которые искали в том числе места незаконного складирования твердых бытовых и строительных отходов, устанавливали факты сливов жидких отходов вне полигонов.

"Зафиксировано 307 тысяч административных правонарушений: 109 тысяч фактов загрязнения мест общего пользования, 198 тысяч фактов нарушения правил благоустройства. Местным исполнительным органам вынесено 782 представления об устранении нарушений, по которым ликвидировано 524 свалки", – рассказали в ведомстве.

Ранее в правительстве утвердили Концепцию "Таза Қазақстан" по развитию экологической культуры на 2024-2029 годы по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Андрей Дюсупов
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