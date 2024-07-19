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В Астане насчитали больше 400 стихийных свалок

Мусорная свалка, мусор, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 05:50 Фото: Zakon.kz
В этом году в столице Казахстана насчитали больше 400 стихийных свалок, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал КТК на своем официальном сайте, постоянно разрастающиеся мусорные пятна Астаны бросаются в глаза специалистов космического мониторинга. Оказалось, что ситуацию мониторят прямо из космоса, а именно – из облетающих территорию Казахстана спутников.

Только в одном из районов столицы число стихийных свалок за год увеличилось почти в два раза. Представители акимата объясняют, что они возникают чаще всего на территориях активной застройки. С их слов, строительные компании вывозят мусор на ближайшие пустыри. Тем самым они экономят на его утилизации, а городские власти просто не успевают пресекать эти случаи.

"По району Алматы выявлено 106 точек несанкционированных свалок. Из них на сегодняшний день отработана 61 точка и вывезено больше 26 тыс. тонн", – рассказал главный специалист производственно-технического отдела акимата района Алматы города Астаны Нурберген Нурмухамбет.

Причинами такой ситуации, по его словам, являются недисциплинированность водителей и недобросовестные строительные организации, которые наносят непоправимый вред экологии, а также облику города.

А в Алматы 14 июля во время сортировки мусора работники ТОО "Green Recycle" на конвейерной линии нашли тело мальчика, завернутое в мусорный пакет.

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