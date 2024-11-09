Переработка отходов и раздельный сбор мусора: в правительстве утвердили Концепцию "Таза Қазақстан"

В правительстве утвердили Концепцию "Таза Қазақстан" по развитию экологической культуры на 2024-2029 годы по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

"В концепции "Таза Қазақстан" предусмотрен комплексный подход, охватывающий различные методы и подходы к развитию экологической культуры. Основные направления включают экологическое мышление, ответственное поведение, в том числе и меры по его стимулированию, экологическое образование и информирование", – говорится в сообщении на сайте правительства.

Реализация Концепции позволит повысить осведомленность граждан об экологии, сформировать экологические привычки и активизировать участие населения в экологических инициативах.

"Согласно целевым индикаторам, к 2029 году планируется увеличить переработку коммунальных отходов с 25% до 38%, а долю обучающихся, вовлеченных в мероприятия по укреплению экологического воспитания, с 15% до 40%. Ожидается также рост удовлетворенности граждан экологическим качеством жизни с 55,8% до 64,7%"

Реализация Концепции предусматривает развитие инфраструктуры для раздельного сбора коммунальных отходов в общественных местах, внедрение экологически безопасных практик и формирование культуры "нулевой терпимости" к загрязнению окружающей среды.

Документ также утверждает план действий по реализации Концепции.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал подготовку в регионах к паводковому периоду 2025 года. Он поручил усилить профилактические мероприятия по подготовке инфраструктуры и гидротехнических сооружений в тех областях, где они ведутся не на должном уровне.







