Надежды, ставшие реальностью: как исполняются мечты юных баскетболистов из детских домов

Крупнейший банк страны Halyk совместно с Национальной федерацией баскетбола РК снова запустили проект "Народная лига". Эта добрая традиция – пример того, как спорт и социальная ответственность могут изменить судьбы детей и вдохновить их на лучшее будущее, сообщает Zakon.kz.

Добрая традиция

Социальный проект "Народная лига" берет свое начало с 2005 года, однако из-за пандемии его пришлось временно приостановить. В 2023 году в честь своего столетия и инициативы "100 добрых дел" Halyk возобновил проект "Народной лиги". Вот уже 17 лет благотворители помогают воспитанникам подшефных детских домов и школ-интернатов осуществить свою мечту: найти любимое призвание, раскрыть незаурядный талант и стать настоящим чемпионом. Добрая традиция разлетается по всем уголкам Казахстана, ежегодно покоряя все больше сердец. Статистика говорит за себя: если в 2024-м было охвачено 345 детей из 16 детских домов, то в этом году ожидается участие больше 400 из 18 детских домов. В числе новичков жители Рудного и Жезказгана.

"Народная лига" – это особенный проект для нас. Мы искренне верим в силу таких инициатив, которые помогают детям раскрыть свои таланты, научиться дисциплине, обрести уверенность в себе и найти верных друзей. Для нас важно быть частью этого пути и видеть, как наши усилия приносят реальные плоды. За время реализации проекта он стал настоящей поддержкой для сотен детей и подростков по всей стране", – отметила заместитель председателя правления Halyk и куратор проекта "Народная лига" Ольга Вурос.

Фото: из личного архива тренера

Halyk дарит юным баскетболистам и их наставникам экипировку и инвентарь, оплачивает работу тренеров, а также проводит ежегодный чемпионат "Кубок надежды". После завершения обучения в проекте все участники "Народной лиги" приезжают на турнир "Кубок надежды", где показывают все, чему научились, заводят новые знакомства и укрепляют внутрикомандный дух. Питание, проживание и транспортные расходы полностью берет на себя Halyk.

За 17 лет существования через проект прошли более 4000 спортсменов. Организаторы обещают, что этот сезон станет еще более захватывающим и насыщенным.

"В этом году были запущены инициативы по улучшению качества инвентаря для тренировок и организации соревнований. Новые баскетбольные мячи, инвентарь и обновленная форма будут как всегда доступны для всех участников. Это повышает уровень тренировок и позволяет ребятам в полной мере раскрывать свой потенциал. Главным событием станет финальная часть чемпионата "Кубок надежды", который впервые пройдет на современной арене в Астане. Лучшие команды со всей страны соберутся, чтобы сразиться за титул сильнейшего. Новая локация придаст играм торжественный статус и станет мотивацией для баскетболистов и их новых побед". Генеральный секретарь Национальной федерации баскетбола РК Алмаз Узаков

Фото: из личного архива тренера

Комфортные условия и удобная форма

Одна из секций баскетбола в Атырау получила вторую жизнь благодаря проекту "Народная лига". Ранее Елтай Бисенгалиев тренировал подопечных в детском доме имени Сабыра Казыбаева, однако он закрылся в 2017 году, а вместе с ним приостановил работу и клуб. Спустя пять лет у наставника появилась возможность вновь собрать свою команду.

"36 лет учу детей играть в баскетбол. Сейчас я работаю в Областной детской деревне семейного типа и Доме юношества в микрорайоне Талкайран-2. В то время, когда у нас был перерыв, мы истосковались по игре. И благодаря поддержке Halyk уже второй год повышаем свои навыки. У меня 30 подопечных разных возрастов. В прошлом году рост самого высокого юноши был 1,65 м, сейчас он стал 1,77 м. Благодаря тренировкам ребята резко вытянулись, скинули лишний вес. Они полны сил, энергии и хорошего настроения". Елтай Бисенгалиев

Фото: из личного архива тренера

Команда стала сплоченной семьей. Тренируются шесть раз в неделю вместо положенных трех. Тренер отмечает, что не заставляет их, дети сами проявляют повышенный интерес к баскетболу.

"Нам дали хорошую форму: игровую и тренировочную. Кроссовки очень прочные, выдерживают нагрузки. В прошлом году баскетбольное кольцо было только на улице, теперь наш спортзал полностью оснащен. Это позволяет зимой находиться в комфортных условиях. Когда завершаются тренировки, дети уговаривают еще немного поиграть. Даже в выходные приходят заниматься. Все потому, что ребята говорят, что в прошлом году на турнире заметили, насколько их соперники серьезны. Наши как минимум хотят быть ближе к победе", – говорит наставник.

Фото: из личного архива тренера

Насколько расцвели детки, с удовольствием наблюдает и Янина Везнер из Акколя. Она тренер Центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах Управления образования Акмолинской области. К ней на занятия приходят около 35 мальчишек и девчонок разных возрастов.

Фото: из личного архива тренера

"Я начала работать два года назад. Детям очень нравится. Мы вместе ощущаем поддержку от Halyk. Они полностью обеспечивают нас всем необходимым. Безусловно, трепетное внимание влияет на качество игры и настроение подопечных. Спортсмены радуются, видя новую униформу, с удовольствием ходят в ней. С нетерпением ждут "Кубок надежды". Это перспективный проект. Дети стремятся проявить себя, чтобы их заметили. Даже есть надежда, что нашего ученика возьмут в столичный клуб". Янина Везнер

Фото: из личного архива тренера

А вот 23-летний Адиль Касымов из Талдыкоргана в проекте с 2022 года. Он также решил поделиться опытом с юными баскетболистами из детского дома и спортивной школы.

"Интерес к баскетболу у меня проявился поздно – в 15 лет. Через год узнал, что Федерация баскетбола находится в Талдыкоргане, решил из родной Алматинской области переехать сюда. Хотел усердно заниматься. У нас была команда, собранная Евгением Прокопчиком – это тренер из Федерации баскетбола Казахстана. Я играл профессионально два сезона с 2019 по 2022 год в Высшей лиге. После пандемии ко мне обратились с просьбой тренировать детей, я согласился и стал частью проекта". Адиль Касымов

Фото: из личного архива тренера

Рост парень ощутил не только в профессиональной карьере, но и личностный. Баскетбол раскрепостил его, он открылся миру, новым друзьям и победам.

"Баскетбол очень полезен для здоровья: рост прибавляется, координация улучшается, включается мышление, развивается меткость. От того, что детей поддерживают, они берут еще большую мотивацию. Стараются доказать, что они достойны этого. У нас улучшенная версия формы, хорошего качества, подходит по всем стандартам", – подчеркнул молодой специалист.

Меткость, ловкость и командный дух

17-летний Данил Степанов из Талдыкоргана любит баскетбол за его энергию, динамику и командный дух. Он считает, что очень важно, чтобы был качественный инвентарь – это помогает тренироваться эффективнее и чувствовать себя уверенно на площадке.

"Я выбрал баскетбол, потому что он учит работать в команде и всегда быть в движении. За последние годы у нас в зале многое улучшилось: появились новые мячи, отремонтировали кольца. Когда нам выдали новую форму, мы были в восторге. Это сплотило нас и придало уверенности. Чувствуешь гордость и желание играть еще лучше. Сейчас мы готовимся к "Кубку надежды", который спонсирует Halyk, четыре раза в неделю отрабатываем броски, тактику и играем. У нас есть шанс показать свои способности и зарядиться позитивными эмоциями. Мы все хотим победы. Я мечтаю выйти на высокий уровень и однажды сыграть в профессиональной лиге". Данил Степанов

Фото: из личного архива тренера

15-летняя Милана Демирчан из Атырау тоже полна желаний проявить себя в проекте "Народная лига" и на турнире "Кубок надежды". Девочка говорит, что благодаря баскетболу ее жизнь стала обретать яркие краски. Она шаг за шагом верно идет к своей цели: вести здоровый образ жизни, добиваться побед честным трудом и самое главное – быть в окружении людей, которые желают добра.

"О проекте "Народная лига" нам рассказал тренер. Я сходила на игру Национальной лиги нашего города и вдохновилась. Теперь самой нравится играть с друзьями, трудиться и бегать. Спорт подарил мне хорошего наставника, который учит меня быть лучше. Для нас важна командная работа, поэтому мы на одной волне. А вообще это клевое времяпровождение. Я хочу победить на "Кубке надежды" и дальше продолжать улучшаться в баскетболе. Благодарю Halyk не просто за поддержку, а за то, что они вместе с нами не боятся мечтать, верить и доверять". Милана Демирчан

Фото: из личного архива тренера

Для Halyk Bank и Федерации баскетбола РК это не просто спортивный проект, а в первую очередь социальный вклад в поддержку подрастающего поколения. Многие участники турнира смогли доказать, что достойны быть профессиональными спортсменами.

Инициатива помогает юным казахстанцам не только развиваться в спорте, но и формировать себя как личность, узнавать себя с сильной стороны, двигаться к цели, побеждать, обретать друзей и строить успешную карьеру.