События

Молодежный чемпионат Казахстана по баскетболу пройдет при поддержке БЦК

Банк ЦентрКредит , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 10:00 Фото: Банк ЦентрКредит
Банк ЦентрКредит и Национальная федерация баскетбола Республики Казахстан объявили о сотрудничестве для развития детско-юношеского спорта и популяризации баскетбола в стране, сообщает Zakon.kz.

В рамках партнерства банк поддержал проведение Чемпионата Республики Казахстан по баскетболу 5х5 среди юношей и девушек, который пройдет в различных регионах страны, включая города Астана, Алматы, Шымкент, а также Туркестанскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Костанайскую, Карагандинскую и Жетысускую области.

"Для нас важно не только развивать финансовые решения, но и быть надежным партнером для общества. Поддержка детско-юношеского спорта – это вклад в будущее страны. Через спорт дети учатся дисциплине, командной работе и вере в себя, эти качества формируют сильное поколение. БЦК считает необходимым создавать доступные возможности для развития детей и раскрытия их потенциала", – отметил президент Банка ЦентрКредит Руслан Владимиров.

Соревнования направлены на повышение уровня подготовки молодых спортсменов и формирование спортивного резерва национальных сборных команд Казахстана.

Лицензия №1.2.25/195/34 от 03.02.2020 г., выданная АРРФР РК.

Партнерский материал

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
