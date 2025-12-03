Гастролеры дерзко "обнесли" квартиру в Кокшетау, пока хозяева спали

В ночь на 30 ноября в Кокшетау произошло ограбление: злоумышленники проникли в незапертую квартиру и похитили сумку с более чем 900 тыс. тенге. Полиция задержала подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

По данным Петропавловск.news, в Акмолинской области сотрудники криминальной полиции задержали двух жителей Петропавловска, подозреваемых в дерзком ночном ограблении квартиры жителя Кокшетау.

Оперативникам удалось выйти на след подозреваемых всего за несколько часов после совершения преступления, что позволило предотвратить возможные новые эпизоды.

"Инцидент случился в ночь на 30 ноября. В городское управление полиции обратился местный житель, который сообщил, что незнакомцы проникли в его квартиру и похитили сумку с крупной суммой денег – более 900 тысяч тенге. По предварительным данным, злоумышленники заходили в подъезды многоквартирных домов и проверяли входные двери в поисках незапертых. Гастролеры рассчитывали на случайность и беспечность граждан", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

Преступникам повезло – дверь квартиры потерпевшего оказалась не заперта, а сами хозяева в этот момент спали. По версии следствия, налетчики тихо вошли внутрь, взяли первую попавшуюся ценную вещь – дамскую сумку – и скрылись. Проснувшись и обнаружив пропажу, хозяин квартиры попытался самостоятельно догнать грабителей, но безуспешно. Тогда он сразу же обратился в полицию.

По информации правоохранительных органов, задержанные прибыли в Кокшетау с целью совершения преступлений. Сейчас полицейские отрабатывают их возможную причастность к другим аналогичным эпизодам в регионе.

Ранее в Алматы мелкий конфликт в магазине перерос в драку, хаос и гибель девушки на мопеде.