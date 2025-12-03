#АЭС в Казахстане
Общество

Гастролеры дерзко "обнесли" квартиру в Кокшетау, пока хозяева спали

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 07:45 Фото: Zakon.kz
В ночь на 30 ноября в Кокшетау произошло ограбление: злоумышленники проникли в незапертую квартиру и похитили сумку с более чем 900 тыс. тенге. Полиция задержала подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

По данным Петропавловск.news, в Акмолинской области сотрудники криминальной полиции задержали двух жителей Петропавловска, подозреваемых в дерзком ночном ограблении квартиры жителя Кокшетау.

Оперативникам удалось выйти на след подозреваемых всего за несколько часов после совершения преступления, что позволило предотвратить возможные новые эпизоды.

"Инцидент случился в ночь на 30 ноября. В городское управление полиции обратился местный житель, который сообщил, что незнакомцы проникли в его квартиру и похитили сумку с крупной суммой денег – более 900 тысяч тенге. По предварительным данным, злоумышленники заходили в подъезды многоквартирных домов и проверяли входные двери в поисках незапертых. Гастролеры рассчитывали на случайность и беспечность граждан", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

Преступникам повезло – дверь квартиры потерпевшего оказалась не заперта, а сами хозяева в этот момент спали. По версии следствия, налетчики тихо вошли внутрь, взяли первую попавшуюся ценную вещь – дамскую сумку – и скрылись. Проснувшись и обнаружив пропажу, хозяин квартиры попытался самостоятельно догнать грабителей, но безуспешно. Тогда он сразу же обратился в полицию.

По информации правоохранительных органов, задержанные прибыли в Кокшетау с целью совершения преступлений. Сейчас полицейские отрабатывают их возможную причастность к другим аналогичным эпизодам в регионе.

Ранее в Алматы мелкий конфликт в магазине перерос в драку, хаос и гибель девушки на мопеде.

Аксинья Титова
Читайте также
Родственник навел воров на квартиру жительницы Актобе
02:59, 28 января 2025
Родственник навел воров на квартиру жительницы Актобе
Дерзкое ограбление магазина в Кокшетау попало на видео
11:58, 26 сентября 2023
Дерзкое ограбление магазина в Кокшетау попало на видео
Воры-гастролеры ограбили ювелирный бутик в торговом доме Кокшетау
22:37, 31 декабря 2024
Воры-гастролеры ограбили ювелирный бутик в торговом доме Кокшетау
