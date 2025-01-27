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Общество

Казахстанец хотел стать инвестором и "слил" мошенникам более 11 млн тенге

Казахстанец стал жертвой мошенников, инвестиции, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 11:18 Фото: pixabay
Житель Акмолинской области стал жертвой инвестиционной аферы, потеряв более 11 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 21 декабря 2024 года житель города Косшы увидел рекламу инвестиций в Google и оставил заявку. Через полчаса с ним связался "менеджер" и отправил ссылку на сайт ksp-invsts.com, якобы для обмена валюты. Проверив работу платформы небольшим переводом, мужчина поверил в ее надежность и вложил 100 тыс. тенге. Позже его связали с женщиной-"трейдером", которая предложила более крупные сделки.

"22 декабря он внес 1 млн 600 тыс. тенге, а вскоре увидел "прибыль" в 140 тыс. долларов. Однако вывести деньги не удалось – служба поддержки заявила, что нужно внести дополнительно денежные средства на "страхование". Мужчина взял в долг и перевел деньги, но далее поступили новые требования: исправить "ошибку в последовательности операций", оплатить "налоговый код" и "разблокировать" личный кабинет. В результате он несколько раз занимал деньги и переводил их мошенникам. Когда сумма потерь достигла 11 млн тенге, аккаунт акмолинца заблокировали", – рассказали в полиции.

Осознав, что стал жертвой аферы, 23 января мужчина обратился в полицию.

Полиция предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенничества с инвестициями, не верьте в гарантированную прибыль – финансовые рынки непредсказуемы. Проверяйте документы компании – у легальных брокеров есть лицензии. Не переводите деньги по требованию незнакомцев. Консультируйтесь с экспертами перед инвестициями. Если вы стали жертвой мошенников, срочно обращайтесь в полицию и банк, чтобы попытаться заблокировать переводы.

Ранее в полиции Алматы рассказали, что самым распространенным видом мошенничества является размещение объявлений о продаже товаров в интернет-магазинах и на популярных интернет-площадках. В связи с этим казахстанцев призвали быть бдительными, осторожными и менее доверчивыми.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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