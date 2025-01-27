Казахстанец хотел стать инвестором и "слил" мошенникам более 11 млн тенге

Житель Акмолинской области стал жертвой инвестиционной аферы, потеряв более 11 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 21 декабря 2024 года житель города Косшы увидел рекламу инвестиций в Google и оставил заявку. Через полчаса с ним связался "менеджер" и отправил ссылку на сайт ksp-invsts.com, якобы для обмена валюты. Проверив работу платформы небольшим переводом, мужчина поверил в ее надежность и вложил 100 тыс. тенге. Позже его связали с женщиной-"трейдером", которая предложила более крупные сделки.

"22 декабря он внес 1 млн 600 тыс. тенге, а вскоре увидел "прибыль" в 140 тыс. долларов. Однако вывести деньги не удалось – служба поддержки заявила, что нужно внести дополнительно денежные средства на "страхование". Мужчина взял в долг и перевел деньги, но далее поступили новые требования: исправить "ошибку в последовательности операций", оплатить "налоговый код" и "разблокировать" личный кабинет. В результате он несколько раз занимал деньги и переводил их мошенникам. Когда сумма потерь достигла 11 млн тенге, аккаунт акмолинца заблокировали", – рассказали в полиции.

Осознав, что стал жертвой аферы, 23 января мужчина обратился в полицию.

Полиция предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенничества с инвестициями, не верьте в гарантированную прибыль – финансовые рынки непредсказуемы. Проверяйте документы компании – у легальных брокеров есть лицензии. Не переводите деньги по требованию незнакомцев. Консультируйтесь с экспертами перед инвестициями. Если вы стали жертвой мошенников, срочно обращайтесь в полицию и банк, чтобы попытаться заблокировать переводы.

Ранее в полиции Алматы рассказали, что самым распространенным видом мошенничества является размещение объявлений о продаже товаров в интернет-магазинах и на популярных интернет-площадках. В связи с этим казахстанцев призвали быть бдительными, осторожными и менее доверчивыми.