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Общество

Дархан Ахмед-Заки освобожден от должности вице-министра

Дархан Ахмед-Заки освобожден от должности вице-министра, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 18:55 Фото: primeminister.kz
Дархан Ахмед-Заки освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

На пост он был назначен в сентябре 2023 года. С ноября 2022 года по сентябрь 2023 года занимал должность председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Ахмед-Заки Дархан Жумаканович освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования РК в связи с переходом на другую работу".Пресс-служба Правительства РК

Дархан Ахмед-Заки родился 29 марта 1981 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский государственный технический университет им. К. Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже в Алматы. В 2003 году работал инженером-программистом Центра технологических исследований ЗАО "КазахОйл" в Жанаозене.

В разные годы Ахмед-Заки был преподавателем, доцентом, деканом и проректором механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби. Кроме того, он работал директором Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК, президентом Университета международного бизнеса и ректором Astana IT University.

Ранее сообщалось, что Канат Шарлапаев получил новую должность.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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