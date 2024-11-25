О чем глава МВД доложил Токаеву и какие поручения получил

25 ноября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщает Zakon.kz.

Из сайта Акорды следует, что президент был проинформирован о криминогенной обстановке в стране.

Как доложил Ержан Саденов, с начала года отмечается снижение преступности. Количество уголовных правонарушений уменьшилось на 5,5 тыс., в том числе преступлений – почти на 10 тыс. Наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними. Наряду с этим улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений.

Министр сообщил о реализации в стране принципа "Закон и Порядок", мерах по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и их профилактике.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за истекший период пресечено на 40% больше административных правонарушений, в том числе случаев мелкого хулиганства – на 30%, нарушений правил дорожного движения – на 48%. Водительских прав лишены на 32% больше граждан, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии. Задержано более 1,6 тыс. разыскиваемых преступников, в том числе за рубежом – 158.

Также глава государства был также ознакомлен с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы и цифровизации кадровых процессов.

"В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране", – заключили в пресс-службе президента.

Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, которому поручил активнее развивать территориальную оборону. Затем президент принял министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову, которая доложила о новых подходах к соцподдержке населения.