Организацию работы по предупреждению ЧС раскритиковал депутат

Депутат Андрей Лукин на пленарном заседании Сената 30 января 2025 года заявил, что необходимо провести аудит состояния систем оповещения ЧС по всему Казахстану, передает корреспондент Zakon.kz.

Андрей Лукин указал на недостаточный уровень готовности системы оповещения и слабую организацию работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

"Система оповещения должна поддерживаться в постоянной готовности, особенно в регионах с повышенными рисками природных катастроф. Однако сегодня мы наблюдаем слабый ведомственный контроль, формальный подход к работе комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также неэффективное использование средств. Это напрямую влияет на безопасность населения и требует срочного вмешательства", – отметил он.

По мнению депутата, одной из причин сложившейся ситуации является недостаточная координация работы между акиматами и департаментами по чрезвычайным ситуациям.

По информации Лукина, в Туркестанской области за 2022 год комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС было проведено лишь одно заседание, а большая часть запланированных мероприятий так и не была реализована. Подобные проблемы наблюдаются и в других регионах страны, что говорит о системных сбоях в организации работы по гражданской защите. Для решения этих вопросов сенатор предложил провести аудит состояния систем оповещения по всей стране.

"Необходимо рассмотреть возможность централизации управления системами оповещения путем передачи их на баланс соответствующих департаментов по чрезвычайным ситуациям. Создать единую цифровую платформу для мониторинга состояния систем оповещения по всей стране. Организовать аудит текущих договоров и сделок для исключения финансовых нарушений в будущем. Реализация предложенных мер позволит улучшить защиту населения и повысить эффективность работы органов гражданской защиты", – резюмировал Андрей Лукин.

12 сентября 2024 года в Казахстане обновили правила информирования и обучения населения при ЧС. Это сделано для максимального снижения возможных потерь среди населения и материального ущерба.