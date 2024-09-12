В Казахстане обновили правила информирования и обучения населения при ЧС

Приказом и.о. министра по чрезвычайным ситуациям от 5 сентября 2024 года внесены изменения в Правила информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложили в новой редакции.

Так, говорится, что информирование, пропаганда знаний, обучение населения и специалистов в сфере гражданской защиты проводятся с целью усвоения знаний и умений по организации и выполнению мероприятий гражданской защиты, навыков действий в чрезвычайных ситуациях, ведения аварийно-спасательных и неотложных работ, знания основных приемов и способов самоспасения и взаимопомощи, максимального снижения возможных потерь среди населения и материального ущерба.

Пропаганда знаний в сфере гражданской защиты включает:

организацию пропаганды населения через средства массовой информации, в том числе путем создания на республиканских и областных (городских) телеканалах специальных программ, о порядке действий при чрезвычайных ситуациях;

организацию регулярных публикаций в печати, на интернет-ресурсах, в социальных сетях, передач по сетям телерадиовещания, пропагандирующих знания в сфере гражданской защиты, правила безопасности в быту и на производстве.

При обучении населения и специалистов в сфере гражданской защиты комплексно используются теоретические и практические формы обучения, такие как лекция, семинар, классно-групповое занятие, тренировка и интерактивные занятия.



Предусмотрено, что уполномоченный орган в сфере гражданской защиты и его территориальные подразделения обеспечивают информирование населения заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, и организует пропаганду знаний в сфере гражданской защиты в соответствии с возложенными на них полномочиями.

Информация о чрезвычайных ситуациях, угрожающих безопасности и здоровью граждан, является гласной и открытой и передается населению через систему оповещения гражданской защиты и средства массовой информации.

Службы наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (сейсмологическая служба, системы селевого оповещения, контроля за радиационной безопасностью и другие) в целях предупреждения, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории республики или на приграничной территории сопредельных государств незамедлительно предоставляют необходимую информацию с указанием его характеристик соответствующему территориальному подразделению уполномоченного органа.

Информация об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций передается населению через систему оповещения гражданской защиты, по сетям операторов связи и телерадиовещания, в том числе по сетям операторов сотовой связи путем передачи бесплатных текстовых сообщений, а также по средствам оповещения юридических лиц, предоставляющих услуги населению, в местах его массового пребывания и общественном транспорте.

Руководители опасных производственных объектов незамедлительно оповещают население попадающего в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации при угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера путем приведения в действие локальных систем оповещения.

Центральные и местные исполнительные органы информируют население о принятых ими мерах в сфере гражданской защиты.

Правила также устанавливают порядок обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты, а также проведение учений и тренировок, в том числе сейсмотренировок и селетренировок, тренировок по эвакуации при пожаре.

Предусмотрены и штабные тренировки по переводу гражданской защиты с мирного на военное положение.

Приказ вводится в действие с 22 сентября 2024 года.