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Общество

КНБ напомнил казахстанцам о наказании за двойное гражданство

Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 09:40 Фото: Zakon.kz
В Комитете национальной безопасности Казахстана сегодня, 31 января, предоставили информацию о выявлении лиц с двойным гражданством, сообщает Zakon.kz.

В Пограничной службе КНБ напомнили, что в соответствии с казахстанским законодательством наличие двойного гражданства наказывается штрафом до 300 МРП (1 179 600 тенге) или административным выдворением.

"Кроме того, приобретение казахстанцами гражданства другого государства является прямым основанием для утраты гражданства Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

По данным ведомства, в 2024 году на государственной границе выявлено 1190 фактов двойного гражданства. Основная часть правонарушений приходилась на граждан ближнего зарубежья.

"С начала 2025 года Пограничной службой КНБ в пунктах пропуска выявлен 91 факт пересечения границы лицами, имеющими одновременно гражданство Республики Казахстан и другого государства. Задержанные лица переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства".Пресс-служба ПС КНБ

Ранее сообщалось, что мать и дочь с двойным гражданством задержала полиция в ВКО. Как их наказали, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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