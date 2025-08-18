#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцам напомнили важный нюанс про гражданство

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись Мобильное приложение eGov mobile, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 13:13 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области выявлены случаи двойного гражданства, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим в пресс-службе Департамента полиции региона казахстанцам напомнили важный нюанс про гражданство:

"Согласно законодательству Казахстана, гражданам запрещено иметь двойное гражданство. В случае принятия гражданства другого государства лицо обязано в установленные сроки – 30 дней – уведомить органы миграционной службы и зарегистрировать утрату гражданства РК".

По данным областной полиции, нередки случаи, когда граждане РК приобретают гражданство иностранного государства и не оформляют соответствующим образом утрату казахстанского гражданства, тем самым незаконно имея двойное гражданство.

"Основной мотив получения второго гражданства – не только желание свободного передвижения, но и получение определенных материальных выгод: пенсионные выплаты, пособие за рождение второго ребенка и другие".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как рассказал начальник Управления миграционной службы ДП Павлодарской области Канат Сартов, в этом году на территории региона выявлено 1047 фактов двойного гражданства.

"За несвоевременное сообщение о факте приобретения гражданства другого государства либо за использование документов РК лицами, утратившими гражданство, к ответственности привлечены 28 человек. Также зарегистрированы случаи утраты гражданства с такими странами, как Германия, США, Турция, Польша, Испания, Чехия", – добавил он.

14 июля 2025 года стало известно, что в Казахстане изменят требования к знанию госязыка и Конституции для приема в гражданство.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
