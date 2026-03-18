Громкое дело о похищении, изнасиловании, убийстве в Талгарском районе: оглашен приговор

В Алматинской области 18 марта 2026 года огласили приговор по громкому делу, главного фигуранта которого судили по нескольким тяжким статьям, сообщает Zakon.kz.

Суд назначил ему 25 лет лишения свободы. Двум другим подсудимым назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказания они будет в колонии средней безопасности.

Как сообщил агентству Kazinform адвокат потерпевшей стороны Асылбек Абдраимов, гражданский иск семьи погибшего удовлетворили частично: с главного фигуранта Еламана Айгазинова будет взыскано по 10 млн тенге в пользу матери, супруги и сестры погибшего (всего 30 миллионов тенге). С двух несовершеннолетних осужденных будет взыскано по 5 млн тенге в пользу каждой из трех потерпевших (всего 15 миллионов тенге с каждого).

"Потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким для главного обвиняемого. Мы будем обжаловать его в апелляционном порядке", – заявил адвокат потерпевшей стороны Жандос Палманов.

Процесс по делу проходил в Каскелене в закрытом режиме. Гособвинитель запрашивал для основного фигуранта дела пожизненный срок. Его судили по 12 статьям Уголовного кодекса: убийство, похищение несовершеннолетнего; изнасилование; насильственные действия сексуального характера и другим.

В сентябре 2025 года в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района осужденный застрелил из ружья мужчину и похитил 2-летнюю дочку его сестры. Во время попытки скрыться он не справился с управлением, и машина упала в реку. Девочку спасли. Как потом стало известно, подозреваемый ранее изнасиловал мать ребенка и шантажировал ее. Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудников по факту бездействия.