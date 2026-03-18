События

Громкое дело о похищении, изнасиловании, убийстве в Талгарском районе: оглашен приговор

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 16:13 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области 18 марта 2026 года огласили приговор по громкому делу, главного фигуранта которого судили по нескольким тяжким статьям, сообщает Zakon.kz.

Суд назначил ему 25 лет лишения свободы. Двум другим подсудимым назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказания они будет в колонии средней безопасности.

Как сообщил агентству Kazinform адвокат потерпевшей стороны Асылбек Абдраимов, гражданский иск семьи погибшего удовлетворили частично: с главного фигуранта Еламана Айгазинова будет взыскано по 10 млн тенге в пользу матери, супруги и сестры погибшего (всего 30 миллионов тенге). С двух несовершеннолетних осужденных будет взыскано по 5 млн тенге в пользу каждой из трех потерпевших (всего 15 миллионов тенге с каждого).

"Потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким для главного обвиняемого. Мы будем обжаловать его в апелляционном порядке", – заявил адвокат потерпевшей стороны Жандос Палманов.

Процесс по делу проходил в Каскелене в закрытом режиме. Гособвинитель запрашивал для основного фигуранта дела пожизненный срок. Его судили по 12 статьям Уголовного кодекса: убийство, похищение несовершеннолетнего; изнасилование; насильственные действия сексуального характера и другим.

В сентябре 2025 года в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района осужденный застрелил из ружья мужчину и похитил 2-летнюю дочку его сестры. Во время попытки скрыться он не справился с управлением, и машина упала в реку. Девочку спасли. Как потом стало известно, подозреваемый ранее изнасиловал мать ребенка и шантажировал ее. Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудников по факту бездействия.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В каких случаях чиновников не будут наказывать за принятые решения
16:30, Сегодня
В каких случаях чиновников не будут наказывать за принятые решения
Оглашен приговор бывшему дипломату Сакену Мамашу
15:22, 18 июля 2025
Оглашен приговор бывшему дипломату Сакену Мамашу
Изнасиловал, зарезал и обокрал: вынесен приговор по громкому делу сотрудницы нефтяной компании
13:21, 17 сентября 2025
Изнасиловал, зарезал и обокрал: вынесен приговор по громкому делу сотрудницы нефтяной компании
Последние
Популярные
Читайте также
СМИ сообщает о сумме премиальных Луиша Нани в "Актобе"
16:56, Сегодня
СМИ сообщает о сумме премиальных Луиша Нани в "Актобе"
Финансовые проблемы: тренеры из "Атырау" выступили с заявлением
16:45, Сегодня
Финансовые проблемы: тренеры из "Атырау" выступили с заявлением
Назван самый посещаемый матч второго тура КПЛ
16:24, Сегодня
Назван самый посещаемый матч второго тура КПЛ
Ничего страшного: Елдос Сметов не будет долго восстанавливаться после операции
16:09, Сегодня
Ничего страшного: Елдос Сметов не будет долго восстанавливаться после операции
