Громкое дело о похищении, изнасиловании, убийстве в Талгарском районе: оглашен приговор
Суд назначил ему 25 лет лишения свободы. Двум другим подсудимым назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказания они будет в колонии средней безопасности.
Как сообщил агентству Kazinform адвокат потерпевшей стороны Асылбек Абдраимов, гражданский иск семьи погибшего удовлетворили частично: с главного фигуранта Еламана Айгазинова будет взыскано по 10 млн тенге в пользу матери, супруги и сестры погибшего (всего 30 миллионов тенге). С двух несовершеннолетних осужденных будет взыскано по 5 млн тенге в пользу каждой из трех потерпевших (всего 15 миллионов тенге с каждого).
"Потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким для главного обвиняемого. Мы будем обжаловать его в апелляционном порядке", – заявил адвокат потерпевшей стороны Жандос Палманов.
Процесс по делу проходил в Каскелене в закрытом режиме. Гособвинитель запрашивал для основного фигуранта дела пожизненный срок. Его судили по 12 статьям Уголовного кодекса: убийство, похищение несовершеннолетнего; изнасилование; насильственные действия сексуального характера и другим.
В сентябре 2025 года в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района осужденный застрелил из ружья мужчину и похитил 2-летнюю дочку его сестры. Во время попытки скрыться он не справился с управлением, и машина упала в реку. Девочку спасли. Как потом стало известно, подозреваемый ранее изнасиловал мать ребенка и шантажировал ее. Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудников по факту бездействия.