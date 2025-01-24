Похищение фитнес-тренера в Актау: стали известны новые подробности

В Актау родные фитнес-тренера Алины Сериковой, которая совершила суицид после похищения и издевательств, показали фото с места преступления, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что перед смертью Алина Серикова рассказала о произошедшем подруге Асель Шоткаре. Девушка до мельчайших подробностей запомнила место, где злоумышленники измывались над ней больше четырех часов. Она попросила передать ее родным, что "если сама не сможет рассказать". Среди имеющейся информации оказались и фотографии с места преступления.

Брат погибшей девушки Бауыржан Жолжан показал фотографии с места преступления. По его словам, в ходе заседания судья не особо обратил внимание на то, насколько точным было описание места происшествия подруги фитнес-тренера Асель Шоткары. По мнению родных, нет никаких сомнений в том, что именно похищение, издевательства и насилие стали причиной суицида фитнес-тренера. Однако в суде статью "Доведение до самоубийства" посчитали недоказанной.

"Когда мы с Алиной разговаривали на кухне, она начала рассказывать про комнату, в которой ее заперли. Алина говорила, что, войдя, она увидела светлый ковер, двухъярусную железную кровать в советском стиле, светлые жалюзи, заклеенные по краям скотчем. Внутри висела "спецовка" красного цвета, похожая на спецформу нефтяников. Были застеленные и сложенные постели (корпе), стояли шкафы. Через дверной глазок был виден знак с надписью "БекТранс". Во время разговора на кухне она сказала: "Если я завтра не смогу рассказать, спросят у тебя, ты ведь расскажешь и объяснишь про это", – сказала Асель Шоткара.

Еще подробно описала погибшая своей подруге три автомобиля, которые были у подозреваемых. Девушка все три дня после похищения и до совершения суицида не могла прийти в себя, ее преследовали жуткие воспоминания. Ее родственники не сомневаются в виновности всех пятерых подозреваемых. Более того, они настаивают (и экспертизы это подтверждают), что насилие над Алиной Сериковой совершали все задержанные, а не только один, как указано в материалах дела.

В настоящее время уголовное дело находится на апелляции в суде. Назначенное на 21 января слушание перенесли из-за неявки адвоката одного из подсудимых.

Алина Серикова в мае 2024 года сбросилась с высотного дома Актау и погибла.

21 августа 2024 года был вынесен приговор по другому уголовному делу об убийстве фитнес-тренера в Алматы.