Общество

Пастбища пустеют, скот гибнет: фермеры Жамбылской области бьют тревогу

фермеры предупредили об экологической катастрофе, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 23:04 Фото: pixabay
В Жамбылской области встревожились жители сразу шести сел. Этой зимой они вновь остались без корма для скота и вынуждены по завышенным ценам покупать сено, где придется, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, острая нехватка поливной воды наблюдается как минимум в шести селах Сарысуского района последние 10 лет. Из-за этого жайлау превратились в степи, а домашний скот теперь как роскошь. Кормить его дорого, и многие попросту сокращают поголовье.

"Это экологическая катастрофа. Наш скот гибнет без еды и воды. Сено возим из других районов. Напоить животных тоже негде, пасти их негде, пастбища пустые. Многие уже перерезали свой скот и больше им не занимаются". Житель с. Шагалалы Ондасын Дуйсенбеков

Старожилы рассказывают, что раньше рек и озер в районе было очень много. А теперь, говорят, напоить коров и овец – целая проблема. Потому что исчезает даже питьевая вода в колодцах.

"В колодцах воды нет. Сено возим из Кызылорды. Держать скот очень дорого, получается. Жить сложно становится с каждым годом. Многие уже задумываются о переезде". Житель с. Жайылма Мухамедия Сыздыков

Однако сельчане подозревают, что вода исчезает не просто так. Говорят: потоки кто-то перенаправляет в другие места – вокруг вдруг появилось множество рыбных хозяйств. Но эту версию водники отрицают, объясняя все природными явлениями.

"Все из-за погодных условий. Осадков мало, поступает мало водных ресурсов. Вместе с тем мы проводим работу. В том числе в Сарысуском районе мы очистили водохранилище, русло реки, которое не было очищено 30 лет. Кроме того, в этом году в планах начало строительства водохранилища в Таласском районе". Директор Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Кайрат Аманов

По словам сельчан, в последние годы поголовье домашнего скота в районе сократилось почти вдвое. Люди считают, что это явный показатель упадка сферы. Однако чиновники просят не отчаиваться. Они обещают, что ситуация изменится, когда в регионе построят и введут в эксплуатацию новые водохранилища.

Ранее сообщалось, что в Казахстане фермеры били тревогу на фоне возможного запрета на вывоз овощей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
