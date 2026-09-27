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Мир

Мужчина пришел к врачу с обычной жалобой, а в его сердце нашли иглу

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 23:04 Фото: pexels
В Китае обычный визит пациента в больницу обернулся шокирующим открытием: медики обнаружили в его теле десятки металлических предметов, один из которых находился в оболочке сердца, сообщает Zakon.kz.

Об этом необычном случае пишет портал New York Post. Как стало известно, 35-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на боли при мочеиспускании и кровь в моче.

В остальном пациент казался абсолютно здоровым: жизненные показатели были в норме, а сам он не высказывал никаких жалоб.

Однако на снимках медики заметили странную тень в области грудной клетки. Проведя компьютерную томографию, врачи были ошеломлены – в сердце, животе, тазу, мочевом пузыре и даже в половом органе мужчины находились многочисленные "иглоподобные металлические объекты".

Самую большую опасность представляла 3,5-сантиметровая швейная игла, пробившая перикард – околосердечную сумку. Сам мужчина, имеющий с детства ментальные нарушения, не смог объяснить происхождение предметов, как и его отец, выступающий опекуном.

"Исходя из того, что два года назад из живота пациента уже извлекали инородные тела, врачи заподозрили у него аутоагрессивное поведение – редкое расстройство, при котором люди намеренно вводят себе под кожу или в ткани предметы: от скрепок и проволоки до стекла и швейных игл", – говорится в сообщении.

Хирурги экстренно прооперировали пациента и извлекли из околосердечной сумки сильно ржавую металлическую иглу, которая находилась там долгое время. Удивительно, но никаких шрамов или следов прокола на его груди не обнаружили.

Из-за осложнений в работе сердца мужчины потребовалось время на восстановление, но уже через девять дней его выписали, а спустя девять месяцев функции органа полностью нормализовались. Извлекать остальные иглы из тела медики не стали из-за высоких рисков, оставив больного под наблюдением.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании умерла от тромбоза через год после укуса неизвестного насекомого в собственном саду.

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Канат Болысбек
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