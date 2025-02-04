14 литров жидкости выкачали врачи из девушки в Атырау

Врачи Атырау столкнулись с необычной пациенткой, у которой выкачали 14 литров жидкости, передает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что в Атырауской областной больнице хирурги гинекологического отделения выкачали из девушки 14 литров жидкости. К тому же у пациентки развивался абсцесс.

"Девушка не могла дышать. Мы сразу обратили внимание на ее неестественно большой живот, при этом она не была беременной. Во время экстренной операции обнаружили доброкачественную опухоль гигантских размеров. Мы ее долго отсекали от основных органов, поднимали сразу в шесть рук. В обычный хирургический таз не вмещалось, пришлось разместить в большое судно. Потом взвесили и не поверили глазам: это были 11 кг новообразования, которые давили на все органы, закупорили сосуды, блокировали организм", – сказала заведующая отделением гинекологии Жанаргуль Бекенова.

Врачи поделились, что она не проходила скрининг и бесплатный медицинский осмотр. Хотя ее организм подавал сигналы, которые она подавляла обезболивающими или болеутоляющими.

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