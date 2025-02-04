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Общество

Павлодарка выманила у людей больше 100 миллионов тенге

Павлодарка выманила у людей больше 100 миллионов тенге, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 19:54 Фото: pixabay
Павлодарка организовала финпирамиду и выманила у людей больше 100 млн тенге, передает Zakon.kz.

Как пишет "Павлодар-онлайн" со ссылкой на Департамент АФМ по Павлодарской области, зарегистрировано досудебное расследование по факту создания финпирамиды "Автолюкс".

"Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего три месяца – с сентября по ноябрь 2024 года. Несмотря на это, ее деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей", – рассказали в агентстве.

Действовала вся эта схема через интернет-магазин. Подозреваемая предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5 до 15% за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретенный товар, а павлодарка обналичивала деньги и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки в ОАЭ и Таиланд.

"Также обвиняемая купила себе Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые сейчас с санкции суда наложен арест. Всего в финпирамиду было вовлечено более 150 человек, которые внесли свыше 100 млн тенге. Сейчас организатор финпирамиды находится под домашним арестом", – добавили в ведомстве. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В АФМ напоминают: если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, необходимо обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Также запущен телеграм-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Только за 2024 год агентством ликвидированы 42 финпирамиды, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 человек, ущерб пострадавшим возмещен на сумму свыше 13 млрд тенге, на 287 млн тенге конфисковано имущество.

Несуществующий билет на Stand up обошелся акмолинцу почти в полмиллиона тенге.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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