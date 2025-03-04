Кокаин на 100 миллионов тенге конфисковали в Астане
Фото: пресс-служба МВД РК
Министерство внутренних дел пресекло поставку кокаина в Астану стоимостью 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
В Астане сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками службы государственной охраны задержали 24-летнего мужчину.
Фото: пресс-служба МВД РК
"Во время обыска в его квартире обнаружены крупные партии наркотиков и оборудование для их сбыта. В результате оперативных мероприятий изъяли более 600 граммов кокаина, свыше 130 граммов смолы каннабиса и более 30 граммов масла каннабиса. Общая стоимость наркотиков на черном рынке составляет более 100 млн тенге". Пресс-служба МВД РК
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
Фото: пресс-служба МВД РК
Ранее крупное киберпреступление раскрыто в Казахстане.
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