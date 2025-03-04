Кокаин на 100 миллионов тенге конфисковали в Астане

Министерство внутренних дел пресекло поставку кокаина в Астану стоимостью 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В Астане сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками службы государственной охраны задержали 24-летнего мужчину.

Фото: пресс-служба МВД РК

"Во время обыска в его квартире обнаружены крупные партии наркотиков и оборудование для их сбыта. В результате оперативных мероприятий изъяли более 600 граммов кокаина, свыше 130 граммов смолы каннабиса и более 30 граммов масла каннабиса. Общая стоимость наркотиков на черном рынке составляет более 100 млн тенге". Пресс-служба МВД РК

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Фото: пресс-служба МВД РК

Ранее крупное киберпреступление раскрыто в Казахстане.